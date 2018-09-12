Fatih Terim: 'Böyle geceler daha sık olmalı'

Futbolun Süperleri gecesine katılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gece öncesinde açıklamada bulundu. Böyle gecelerin daha sık olması gerektiğini belirten Terim, "Futbolun emekçileri, Türk futboluna hizmet eden herkes burada. Böyle geceler olmalı, hatta sık olmalı. Kazanmak ve kaybetmenin dışında yarışmanın güzelliği ve bu yarışma sonunda hep beraber bir araya gelip alkışlanmak, alkışlamak önemli. Futbol ailesi olarak sohbet etmek, hasret gidermek bence hepimizi birbirine daha yakınlaştırır. Ödül alanları şimdiden tebrik ediyorum. Ödül almak güzel şeydir, demek ki bir şeyler yapmışsınızdır. İtici bir güçtür. Manevi olarak sizi dinamik tutar ve sonraki yarışmalara hazır. Onun için alanı almayanı, vereni vermeyeni, herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.



Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu