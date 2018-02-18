Fatih Terim: 'Bu futbol Galatasaray’a yakışmadı'

Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa’ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından basın toplantısında konuştu. Hakemlerle ilgili sorulan soruyla basın toplantısına başlayan Terim, “Hakemlerle ilgili hiçbir şey demiyorum” dedi.

Deplasman fobisinin oluşup oluşmadığı sorusunu yanıtlayan tecrübeli hoca, “Açıkçası böyle görünüyor. Aştık diye düşünmüştük. Sadece deplasman fobisi denilemez buna. Başka sıkıntılar da yaşıyoruz. İlk yarıyı domine eden biziz. Pas yüzdesi yüksek olan, golü bulan, oyunu domine eden, ikinci golü kaçıran ve pozisyonu rahat bulan biziz. Ama maalesef Serdar’ın sakatlığı bizi mecburi değişikliğe itti. Sadece Gomis’e sorduk iyi misin diye. Doktor ve diğer arkadaşlar, Gomis’te bu durumun zaman zaman olduğunu söyledi. Gomis önemli bir oyuncu. Deplasmanda bir sıkıntı var. Bunu ancak herhalde mayıstan sonra çözeriz, şu anda çözemeyiz. Oyunun içinde taşlarla oynamak zorunda kaldık. Ahmet Çalık uzun zamandır oynamadığı için bir sıkıntı yaşamamak için Donk’u buraya koyup 2 santrforla devam etmek istedim. Orta sahadan 1 ismin eksilmesi demekti bu bizim için ama Galatasaray yeni geldiğinde 2 santrforla da 3 santrforla da oynayacak. Maç boyunca Nagatomo ve Rordigues çok fazla top getirdi. Hiç beklemediğimiz bir anda, alakası yokken gol yedik. Böyle olunca da riskleri alacağız. Son saniyede beraberlik alabilirdik ama bu bizi tatmin etmezdi, sadece daha iyi bir sonuç olurdu. Kredilerimizi ve avantajlarımızı yitirdik. Bundan sonra mümkün mertebe olmamasına dikkat edeceğiz. Hayırlısıyla mayıs ayını şampiyon olarak tamamlarsak ondan sonrası kolay” diye konuştu.

“Bu yarışta asgari kayıp önemli”

Hiçbir yenilginin hesabında olmadığını söyleyen Fatih Terim, “Galatasaray takımı cesur olmalıdır. Her maçı kendi evinde oynayacak diye bir şey yok. Nerede oynarsa oynasın cesur oynamalı. Deplasman fobisi nereden çıkmış. Çim mi değişik. Galatasaray seyircisi daha fazlaydı. Bizim için bu yarışta asgari kayıp önemli. Şu anda kaybedilmiş bir şey yok, kaybedilen krediler var. İnşallah bunları aramayız. Sivas ve bu maçı hesap ettiğimizde puanlar nerede olurdu? Kasımpaşa ve Kemal Hoca’yı tebrik ediyorum. 3 puan aldılar, başarılar diliyorum” dedi.

“Galatasaray’ın hocası umutsuzluğa kapılmaz”

Zaman zaman sinirlendiği durumlar olduğunun altını çizen Terim, “Kızdığım, sinirlendiğim, alındığım, darıldığım durumlar muhakkak olacak. Kayıplardan sonra hangi yanlışı, hangi doğruyu yaptık, bunu düşünüyoruz. Galatasaray’ın hocasıysanız umutsuzluğa kapılamazsınız. Bunun için bir sebep yok. Ben başkaldırış şeklinde yenilmeye ‘evet’ diyorum. Oyununuzla sonuca isyan edeceksiniz, mağlubiyeti kabullenmeyeceksiniz, oynadığınız oyunla başınızı dik tutacaksınız, bu kadar kolay teslim olmayacaksınız ve Galatasaray’da oynadığınızın farkına varacaksınız. Galatasaray’da umutsuzluğa kapılacak hoca, gidecek başka takımda çalışacak. İlk yarıdaki gibi oyna, kaybet. Mağlubiyetlerden sonra bir dizi senaryo yazmak istemiyorum. İlk yarıda Kasımpaşa’nın pozisyonunu hatırlıyor musunuz? Serdar dizinden sakat ve mecburen taşları yerinden oynatıyorsunuz. Galatasaray orta sahada 4’lü oynamayacak mı? Yıllarca oynadık. Son saniye golü atacaksınız, gol yemeyeceksiniz. Oyuncularımızdan daha fazla bir hatalıyız. Ama burada duracak halimiz yok. Biz de kaybedip kazanacağız, rakipler de. Hayırlısıyla mayısta şampiyon olursak, ondan sonrasını herkes görecek. Belhanda’ya ihtiyacımız varken yanlış bir kart gördü. Tolga bugün iyi oynadı. Feghouli’nin mide rahatsızlığı vardı maçtan önce. Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Geçen hafta söyledim. Bazı oyuncular olmayacak. Bu durum Galatasaray’ın oyun felsefesini değiştirmez. Bugün oyuna girenlerden de katkı almadık. Gomis’i doğal karşılıyorum. Mağlubiyete geçtiğimizde çıkaramazdım onu. Ne olursa olsun Galatasaray bu kadar kolay kaybetmemeli” açıklamasını yaptı.

“Donk’u kazandığımız için mutluyum”

Gomis’in ilk yarıda yere düşmesinin ardından oyuncu değişikliği için hazırlandığını ancak doktorların kendisini uyardığını söyleyen Fatih Terim, “Doktorlar, Gomis’in bu durumunun ardından dönüşlerde daha iyi olduğunu söyledi ve ben de devam etmesine karar verdim. Galatasaray’da birilerinin eksikliği birilerini aratmamalı. Donk’u kazandığımız için mutluyum. Son derece iyi oynuyor. Bizim için bir kazanç. Ama uzun maratonda bazı oyunculardan istediğiniz performansı alamazsınız. Bu nedenle daha çok oyuncuyla oynamak istiyoruz. Önümüzdeki hafta kupa maçları başlayacak. Zaten tempoyu bölüşeceksiniz. Uzun vadede bazı oyuncuların daha fazla performans göstermesini isterim. 12-13 tane 30 yaş üzeri oyuncumuz var. Bu bir tecrübe demektir. Bu oyuncuların bazen saha içinde olaya el koymasını isterim. O zaman takım olabiliyorsunuz. Çok iyi bir takım gibi oynuyoruz. Sonra 20-30 dakika bize yakışmayan futbol oynuyoruz. Gomis için ben de çok üzüldüm. Bizim oyuncularımız 10-15 dakika etkilendi. Sonrasında toparlandılar. Bizim kendi oyun düzenimiz var. Bazen istemediğimiz durumlar oluyor. İkinci yarıya sadece stoperi değiştirerek başlayabilirdim. Bu da benim hatam. Ama 1-1 olduğu için zaten Eren’i sokacaktık oyuna” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar