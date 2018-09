Fatih Terim: 'Bu işten çok sıkıldım'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, basına açık gerçekleşen antrenmanda Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçı hakkında konuşan Terim, “Kasımpaşa maçı Şampiyonlar Ligi önce son maç. Lider, çok iyi gidiyorlar. Kendi saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanacağız. Ümit ediyorum ki milli takımlardan oyuncular sağlıklı dönerler. Ondan sonra hazırlanacağız. Çok güçlü bir takımla oynayacağız. İyi sonuçlar alan bir takım” diye konuştu.

"Maçtan önce uyarılmasına rağmen..."

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda’nın hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, “Kendisini daha önce ikaz ettik. Kontrolünü bazen oyuncular kaybediyor. O da böyle bir hataydı. Maçtan önce uyarılmasına rağmen. Kendi içimizde gereğini yaparız” şeklinde konuştu.

“Benim sözümün başkana, yönetime atfedilmesi doğru değil”

Forvet transferi konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Fatih Terim, “Benim söylediğim sözlerin başkanla ilgisi yok. Doğru değil. Modeste Florya’ya gelmiş, herhalde bizim haberimiz yok. Bu ve buna benze olanlara söyledim. Örneğin şu kadar milyona anlaştılar, gelse nasıl olur, anket düzenleyenler var. Bunların hepsi Galatasaray taraftarının beklentileri ile oynamayın diye söyledim. Ne başkan, ne ben, ne yöneticiler, klavyenin arkasından transfer yapacak insanlar mıyız? Yanlış yere çekildi. Biz 3 aydır 300-400 tane oyuncuyu eledik. En az 40’a yakın oyuncu ile temasımız oldu. 12-13 tane de atak oyuncu ile görüştük. Biz de çok istedik. Kimin tekniği, kiminin ekonomisi, kiminin psikolojik durumu, kiminin beklentileri Galatasaray ile yollarının birleşmesine müsaade etmedi. UEFA’nın size verdiği ceza var. Rahat hareket edemiyorsunuz. Burada Galatasaray’ın ekonomisine göre her şeyi yapmaya çalıştık. Son haftaya gelindiğinde Gomis satıldığında daha da ümitlendik. Ancak zaten ümitlenmesek ne Abdurrahim Albayrak iki tane santrfor alacağım der, ne de ben ikinci oyuncu mümkünse savunma yerine santrfora kullanalım demem. Demek ki, o an çok müsait bir durum var. Son günlerde bile almak için çok uğraştık. Bazen 0’a alınacak oyunculara bile çok para isteniyor. Kimseye bir şey diyemezsiniz. Biz elimizden geleni yaptık. Dünyanın neresinde görülmüş, orkestrada bir enstrüman olmazsa parçanın çalınmadığını gördünüz mü? Her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi parçasını mevcut oyuncuların değerini arttırarak söylemeye çalışacağız. Olur mu olur, yaptık. Hakkı ile şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz. Nispeten iyi bir grup çekmiş, Şampiyonlar Ligi kolay bir yer değil. Benim sözümün başkana, yönetime atfedilmesi doğru değil. Bir mevki, bir oyuncu ile Galatasaray bitmez. Arkamıza çok güzel rüzgar aldık. Eksiklerimize rağmen aralıktan bu yana güzel yol aldık. Şampiyon olduk. Ben Fatih Terim olarak mevcut kadromuzun daha da fazla performans vererek, elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağımızdan emin olabilirler. Buna söz verebilirim. Bu bizi bir yerlere götürebilir. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Bu işten sıkıldım”

Gündemde olan yabancı sınırının kademeli olarak düşeceği yönünde haberlerin sorulması üzerine Terim, bu işten sıkıldığını belirterek, “Bu işin çıkmasında, uygulanmasında ben görevdeydim. Emeği geçenlerden biriyim. Çok da enteresan; beraber çalıştığımız profesyonel arkadaşlarla bu konuda çok nettik. Bugün ne oldu da buna dönüldü bilmiyorum. Ben çok kişinin bu kuralı iyi bildiğine emin değilim. Bu kural 14 yabancı kuralı değil, 14 Türk kuralı. Siz 14 Türk oyuncu almak zorundasınız ama 14 yabancı almak zorunda değilsiniz. Şu anda bizim 12 yabancımız var. İsterseniz hiç yabancı almazsınız, 28 Türk alırsınız. Ben özellikle o günler başkan ve yöneticiler de hatırlayacaktır. Muhakkak ki kadro sınırlaması olması gerektiğini konuştuk. Kalecilerden 1 Türk kaleci olmalı kuralı koymuştuk. Türk oynattıkça bir fon kurup, oradan maddi yardım verilecekti kulüplere. Sonra Kulüp Birliği, TFF görüşmelerinde 3 safhada bunların hepsi kesildi. Bazı yaptığımız teknik toplantılarda yabancı sınırı ile ilgili birçok olumlu şeyler söylediğini hatırlıyorum. Kulüplerimizin Avrupa kupalarında rakipleri ile başa çıkması için haksız rekabeti ortaya koyan bir durum vardı. Yüksek rakamlı oyuncular stabil oldu. Burada yüksek para ile yedek kalan oyuncuların özellikle Avrupa’yı seçeceğini düşünmüştük. Bugün Avrupa’ya giden oyuncu sayımız daha fazla. İnsanların esas anlaması gerek konu bu. Ne oldu bu tekrar oldu. Türk Milli Takımı’nın sorumlusu bendim, 6+2’den 5+2’ye oradan 4+2’ye dönecekti. Ben de hayır yabancı serbest olmalı, dünyada yasak kalmadı, hatta 'hoca riske alıyor musun?' dediklerinde 'alıyorum' dedim.

"Bu konuda Galatasaray’ı başkanla beraber temsil etmek isterim"

Kural değişikliğinin olmasından sonra Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na gittiklerini hatırlan Fatih Terim, "Bazı şeyler olmasaydı Dünya Kupası’na gider miydik? Ben giderdik diyorum. Siz isterseniz yok deyin. Dolayısıyla ilk şampiyona gitmişiz. Kulüplerimizin başarılarında bu kuralın hiç mi faydası olmadı, olmuştur. Daha evvel bu bir devrimdir diyen başkanlarımız da oldu, teşekkür edenler başkanlarımız da oldu. 4 yabancı ile Avrupa şampiyonu olan bir hoca olarak ne diyebilirdim ki. Hayatım boyunca hiçbir yasağa sıcak bakmadım. Sıkıldım ben. Al geri, olmadı yasaklayalım. Bence başka şeylere bakmalıyız. Mali tabloları neden böyle. Özellikle alt yapılarda tesisleşmeye bakalım. Bu işin içinde yayıncı kuruluş, taraftarı ve medyası var. Sonuçta bakacağız neler olacağız, şimdi ki hal bul. Ben de öğrenmek istiyorum niye diye. Kulüplerimizin burada son sözü söyleyecek. Başkan müsaade ederse bu konuda Galatasaray’ı başkanla beraber temsil etmek isterim” ifadelerini kullandı.