Fatih Terim: 'Bu kadar istekli oyunu görmek gurur verici'

Galatasaray’ın Alanyaspor’u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Teknik Direktör Fatih Terim, takımının iç sahadaki performansıyla ilgili konuştu. Göreve gelmesinin ardından iç sahada oynanan maçlarda şu ana kadar yalnızca duran toplardan gol yediklerini söyleyen Terim, “Normal oyun içinde yediğimiz gol yok. İnşallah bundan sonra da olmaz. 2 duran top, 1 penaltıdan gol yedik şu ana kadar iç sahada. Bugün skor kadar benim için değerli olan şey, ilk yarıda oyuna başlangıcımızı saymazsak, bu bölümde 1 pozisyon verdik, onun dışında pozisyon vermedik. Benim için bu çok önemli. Demek ki rakibi kendi sahasına hapsetmeyi, taktiksel olarak top kapmayı hedeflerken, rakibe de pozisyon vermiyoruz. Burada kırılma noktası ikinci gol. İkinci golü bulunca daha bir rahatlıyorsunuz. Bugün topun oyunda kalma süresinin çok büyük bir bölümünü biz kullandık. Bu çok önemli bizim için. Pozisyon bir hayli fazla. 65. dakikada oyun durduğunda skor 4-0 iken, oyuncularım oyun neden durdu diye itiraz ediyorsa, bu duruma seviniyorum. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Akan oyun, geçiş oyunu, oyunun her bölümünde, nasıl oynanması gerekiyorsa oynadılar. Farklı bir skor aldıktan sonra konuşmak kolaydır ama ben işin farklı yönüne bakıyorum” diye konuştu.

“Gomis’i yakışan şekilde uğurladık”

Galatasaray’ın başında 403. karşılaşmasına çıktığını sözlerine ekleyen Fatih Terim, “403. maçta 250. galibiyetini alan birisi olarak sizi selamlıyorum. Buradan 29 gol atıp, bize ayrıca emeği geçen Gomis’e de başarılar diliyorum, hizmetleri için teşekkür ediyorum. Galatasaray Kulübü’ne yakışır bir uğurlama yaptığımızdan emin olabilirsiniz. Biz onu seviyoruz. Bence bu süreç, tarafların doğru yönettiği bir süreç oldu. 34 yaşındaki bir oyuncuyu aldığınızdan fazlasına vermek bir beceridir. Gol kralı olmuş, bize hizmetleri geçmiş bir oyuncumuzun da kendi istikbalinde önemli bir ekonomik anlaşma yapması önemli. Bunlar olmalıdır. Sevgiler duygular muhakkak olacaktır ama profesyonelliği unutmamak gerekir. İçinde bulunduğumuz konum bazı şeyleri bize yapmak zorunda bırakıyor. Transfer konusunda yazdırılanlara, söylettirilenlere çok fazla itibar etmeyin. Doğru olsa yüreğim yanmayacak. Burada ekstra bir durum da Galatasaray taraftarının duygularıyla oynanması. Maalesef çoğu şey doğru olmuyor. Bazen kızlarım da gelip bana 'Babacım bu oyuncuyu almışsınız' diyor. Ama haberim yok. Bunun dışında 4 günümüz var transfer için. Bu 4 günde muhakkak bizim bir B planımız vardı. Transferde hukuki bir süreç yaşandı ve bu süreç içinde risk olan bir durum ortaya çıkınca, doğal olarak Galatasaray Kulübü, UEFA ve FIFA bilgileri çok yüksek olan arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine, bu konu biraz geriye atıldı. Ndiaye bizim için önemli bir oyuncu. Ona da hoş geldin diyorum. Tatlı bir rekabet olacaktır ve olmalıdır da. Buraları ne kadar kazasız geçersek, bizim için o kadar iyidir. Şampiyonlar Ligi başladığında 3 günde bir maç oynayacağız. Bunun için de her mevkiinin birbirini aratmayacak oyunculardan oluşmasını sağlıyoruz. Konya’daki maçtan sonra değişeceğimizi söylemiştim. Ndiaye de bize dinamizm katacak. Cuma akşamına kadar da hepimizin umut ettiği, merkez atak oyuncusu konusunda, 1 ya da 2 transfer yapacağız. Bu tercihlerin 2’sini de santrfor transferi olarak da kullanabiliriz, 1 santrfor 1 stoper olarak da kullanabiliriz. Stoperi Serdar, Ahmet, Maicon ve Donk şeklinde oluşturabiliriz ama santrforu mutlaka istiyorum” açıklamasını yaptı.

“Her kulvarı çok önemsiyorum”

Kadronun geniş olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Terim, “Şampiyonlar Ligi ve ligi düşünüyorum. Ligde şampiyon olmadan Şampiyonlar Ligi’ne gidemezsiniz. Ndiaye yarın KAP’a bildirilecek. Sadece transfer konusu bildirildi. Daha dikkatli daha zengin olmamız lazım oyuncu konusunda. Yarı yolda ya da herhangi bir kritik noktada ‘Aman şunu yapmasaydık’ demek istemiyorum. Şu ana kadar içinde bulunduğumuz duruma göre, olan oyuncularla iyi gidiyoruz. Başkandan yönetime, teknik heyete kadar canla başla uğraşıyoruz. Transferlerimiz de iyi gidiyor. Hepimize sıra gelecek. Hepimizin meşhur deyimiyle rotasyon zamanı yavaş yavaş geliyor. Orada o şablon, birileri tarafından hep oynanmalı. Benim bakış açım bu. Ama bu, ligi ve Türkiye Kupası’nı önemsemiyorum demek değil. Her gün biraz daha iyi olacağız demiştim” dedi.

Transfer tercihinde 1 Türk oyuncu da olabileceğini sözlerine ekleyen Terim, “Transfer konusunda 1 tercihimiz Türk de olabilir ya da 2 transfer de yabancı olabilir. Şu anda herhangi bir Türk santrforla görüşmedik. Kontratı devam eden oyuncularla Galatasaray, kendi kulübüne danışmadan görüşme yapmaz. Maça gelince, 3 puanlı oyunlarda 2. gol, galibiyet için rahatlık getirebilir. Bugün ise oyun, bu tarife uymuyor. Oyuncular hiç durmadı ve bir o kadar da kaçırdı. Her türlü oyunu denedi oyuncular. Onyekuru’ya, kendisinin gol atması gerektiğini söyledim. İleriye gidiyor ve illa ki birisini arıyor. Bazen aramayacaksınız. Ben de ona, kendisinin gol atmasını söyledim. Bu arada antrenörlükte futbolculuğumu geçmişim. Futbolcuyken 402 maç oynamışım, hocayken 403 maça çıkmışım” ifadelerini kullandı.

“Altyapıyla ilgili çok önemli projelerimiz var”

Maicon’la ilgili bir soruyu yanıtlayan Terim, “Profesyonel hayatta öyle bir durum oluyor ki, 5 yıllık mukavele yapıyorsunuz, 1 sene sonra ayrılıyorsunuz. Maicon her geçen gün iyi oynuyor ve çok da güzel diyaloğumuz var. Bir oyuncunun gitmesiyle ilgili bu kadar rahat bir şekilde kulübüyle görüşmesi çok medeni bir kavram. Maicon iyi işler yapıyor. Bundan sonra herhangi bir sürpriz olur mu bilmiyorum. Kendisini çok seviyorum ve her şeyi çok rahat konuşabiliyoruz” dedi.

Son olarak altyapıdan gelen oyuncularla ilgili konuşan Fatih Terim, “Bugün Yunus’la Ozan oyuna girdi. Bunlar Galatasaray’ın çocukları. Biz Galatasaray’da belki 20-30 tane çok önemli isim aklımızda ama bugün herhalde Türkiye liglerinde oynayan 150-200 civarında Galatasaray’dan yetişen futbolcu var. Galatasaray’ın istikbali altyapısıdır. Orayı dünya çapında yapmamız lazım. Bütün çabam bunun için. 1, 2 ay sonra çok daha farklı bir Yunus, çok daha farklı bir Ozan görebilirsiniz. Ahmet Sivri de bizim bir şeyler beklediğimiz oyunculardan birisi. Devam edecekler çalışmaya. Bugün altyapının maçının bir devresini izledim. Altyapıya çok önem veriyorum. Her geldiğimizde A takıma birkaç oyuncu çıkardık. İstikbal onlarda. Hepsine gözümüz gibi bakmalıyız. Çok farklı projelerimiz var. Mesela Yunus’un 2 ay önceki haliyle şimdiki durumu aynı değil. 2 ay sonra daha da farklı olacak. Hepsine şans vereceğim. İnşallah sayıları da daha fazla olur, olmalı da. Buradan altyapıdaki eğitimci hocalara da sesleniyorum. Onlar yetiştirecek, biz oynatacağız. Yönetimimizle birlikte yeni programlar, yeni fikirlerle daha güzel bir altyapı olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

