Fatih Terim: 'Bugün oyunun her bölümünü iyi oynadık'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında evinde Bursaspor’u 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Skor ne olursa olsun ciddiyet seven biriyim. Çok top kaybettik o yüzden sert oldum. Bugün baktığınızda 11-11 bölümü de 1-0 öne geçip, golleri kaçıran bir takım vardı. Oyunun her bölümünü iyi oynadık. Topu kaybettiğimizdeki pres, hiç pozisyon vermemek iyiydi. İstatistiklerde çok farklı bir tablo çıkmıştır. Bursaspor 11 kişi çok kapanan ve iyi bir mücadele eden bir takım. Onları açmada çok becerili işler yaptık. Oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

“Muslera’ya güveniyorum”

Muslera’nın performansının sorulması üzerine Terim, “Muslera’nın alınmasında katkı verenlerden biriyim. Muslera 7-8 sene oldu. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet oyuncular arasında yer aldı. Takıma çok faydası oldu. Onun da hata yapmaya hakkı var. Bunun bebekle alakası yok. Aile huzur demektir. Çocuklar mutluluk demektir. Muslera ile hafta içi dertleştik. Güvenebileceğimiz bir kaleci. Hata yapacaktır. Ben Muslera’ya güveniyorum. Hem karakterini hem de oyununa güveniyorum. Ayağı ile de iyi oynuyor. Oyun yapısı itibariyle bazen ihtiyacımız oluyor. Kaleciler artık defans gibi katkılarda bulunuyor” diye cevap verdi.

“Bizden önce maç oynanınca stres mi bizi geriyor, bilmiyorum”

İçeride ve dışarıda oynanan karşılaşmalardaki alınan farklı sonuçlarının nedeni ile ilgili olarak deneyimli çalıştırıcı, “İki maçı kaybetmeseydik. şu anki puan durumunu herkes tahmin edebiliyor. Oyunun en kritik anında pek bir şey söylemiyorum. 1-0’ın altından kalkmak başka 2-0’dan başka. Olanı, olmayanı bize kritik anlarda denk geliyor. Öyle kritik anlarda kırılma anları oldu. Altından kalkabilir. 1-0 içeri girsek başka olur. Deplasman veya içeri sıkıntısı var. Bu bir gerçek. Biz deplasmanda birçok maç da kazandık. Kötü yerlerde kaybettik. Bizden önce maç oynanınca stres mi bizi geriyor, bilmiyorum. Bunu da düşünmek lazım. Bir insan her yerde oynamalı. Bu devam edecek diye bir şey yok. Önemli bir avantajı yiterdik. 11 maç var. Galatasaray 11'ini de mağlup olmadan gidebilir. Mühim olan pozisyonumuzu kaybetmemiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Fernando’yu önümüzdeki hafta sahaya atarız inşallah”

Brezilyalı futbolcu Fernando’nun ne zaman döneceğinin sorulmasına Terim, “Alternatiflere ihtiyacımız var demiştim. Yedekten gelen arkadaşlarımızın daha fazla katkı vermesi lazım. Fernando önemli bir orta saha oyuncusu. En önemli kazanımlarımızdan biri de Donk. Her geçen gün iyi oynuyor. Fernando’yu 5-10 dakika koymayı düşündüm. Fakat sıkıntı yaşamasını istemedim. Kupa maçımız var. İyi gidiyor. Onu kazanırsak bizim için önemli olur. O zaman imkanlar çoğalabilir. Orta sahada daha zenginleşebiliriz. Önümüzdeki hafta sahaya atarız inşallah” ifadelerini kullandı.

“Linnes de Mariano da önemli oyuncumuz”

Mariano’nun yerine Linnes’i oynatmasının hatırlatılması üzerine Fatih Terim, “Martin iyi oynuyor. Mariano’yu da kaybetmeye niyetimiz yok. İkisi de oynayacak. Sağ tarafta iyi iki bekimiz var. Mariano da teknik ama Linnes’i de o gözle seyretmek lazım. İkisi de oynayabilir. Çok fazla sizin gibi düşünmüyorum. İkisi de önemli. Bazen arkalı önlü de oynayabilirler” diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

