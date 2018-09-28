Fatih Terim: 'Cuma gününü 3 puanla kapatmak çok güzel'

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Terim, “Maçı analiz ettiğimizde 10 ve üstü pozisyonumuz var. 18'in içerisinde net pozisyonlarımız var. Hafif kalp çarpıntılı ve heyecanlı zamanlar geçirdik. Sonuçta 3 puan önemli. Bizim veya bizim gibi takımların en önemli kırılma noktası budur. Özellikle atacağımız gol. Çünkü 1-0 öne geçmenin sadece galibiyetle ilgisi yok. Oyun temposu, sonucu ve skoru değiştirir. Oyunun şekli de değişir. O yüzden gol atamadığınızda bunların hepsini kaybediyorsunuz. İlk yarı rakip sahada 300'e yakın pas yapmışız. İkinci yarı pas isabeti bize daha çok pozisyon getirmiş. Sayımız düştü ama isabet fazlalaştı. İkinci yarı şutu da geliştirmişiz 12-13 şut. Tek yakalayacağımız, riskli bölümde değil daha öncelerde gol bizi daha rahatlatabilirdi. 2-3 tane heyecanlı pozisyon yaşadık. Lig bence çok güzel gidiyor. Herkes herkesten puan alabilir ve yenebilir. Beklemediğimiz puanlar kaybediyoruz. İlk yarı 4 gol kaçırıp bir penaltı kaçırsak da bu da zevkli. Bugün beni sevindiren esas konu, gole kadar hiç telaş yaşamadan ne oynamak istiyorsak, bir gram şaşmadan sabırla telaşsız oyun disiplininden kopmadan, oynayarak pozisyon ürettik. Bu bizim için iyi. Cuma günü de 3 puan almak güzel” şeklinde konuştu.

“Rodrigues'in pozisyonu bize göre penaltı”

Deneyimli teknik adam, mücadelenin ilk yarısında Rodrigues'in ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon ile alakalı olarak, “Bana da söylenen penaltı olduğu. Oyun devam ederken ikaz edildi ki, bekledi. Demek ki VAR'a gitmeye gerek görmediler. Ama bize göre penaltı, onlara göre değil. Penaltı verilir, verilmez. Ben oyun içerisindeki başka şeylerdeyim. Oyun oynama isteğine hep beraber katılmalıyız” açıklamasını yaptı.

“Tesis ve saha konularında Almanya'dan daha geri durumdayız”

Başarılı çalıştırıcı, EURO 2024'ün Türkiye'ye verilmemesiyle ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Reklam filmini beğendim. Alamadığımız için çok üzgünüm. Milletimiz bunu hak ediyor. Biz orada olmayı hak ediyoruz. Hep beraber bu konuyu ‘neden olmadı' diye irdelemeliyiz. Demek ki bir takım şeyler eksik. Bunu halletmeliyiz. Bundan sonrakilere daha iyi hazırlanmalı. Şu anda Almanya'dan tesis, saha konularında geri durumdayız. Buradan çıkacak olan mesajları iyi alıp, Almanya'yı tebrik etmek lazım. Biz de girdik, kaybettik. Elimizden geleni yaptık ama yeterli değil. Neden alamadığımızı kimseyi suçlamadan tartışmaya açmalıyız. Yüzleşmeyi saklamadan, kaçırmadan, kaçınmadan doğru yapmak lazım.”

“Feghouli'nin performansından memnunum”

Bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı tanıdığı Sofiane Feghouli'nin performansından memnun olduğunu söyleyen Terim, “İmkan olduğu zaman bütün oyuncularımızın hazır olmasını istiyorum. Çok geniş kadromuz yok. Bazı yerlerde sıkıntımız var ama herkesi hazır tutarsak, hiç olmazsa bazı mevkilerde olacak sıkıntıları böyle aşarız diye düşünüyorum. Ancak Galatasaray kaybetmişse bu eleştirilmelidir. Eleştiriye açıktır. Oyuncu bazında eleştirmek bana mantıklı gelmiyor. Oyunla ilgili bir fikrin varsa bunlara saygı duyarız ama o oynamıyor, bu oynuyor, olmaz. Oynasa da konuşuluyor oynamasa da. Bizim hiç kimseyi kenara koyacak durumumuz yok. Herkesi kazanmalıyız. Eren'den sonra ne yapabilirim diye yine deneyeceğim. Eren'in arka adalesi sıkıntılı. Yarın sabah bakacağız. Ben de Gabriel Jesus ile Firmino isterim ama yok, Eren var. Yoksa alternatif bulacağız. Eğer oyun bazında sıkıntı varsa bunun eleştirilmesine saygı duyuyoruz. Her oyuncuya ocak ve temmuz ayına kadar çok ihtiyacımız var. Feghouli oynamadığı için sıkıntılı olmuş olabilir. Kenarda yorgunluğunu gördüm, yerini değiştirdim ve doğru oldu. Her şeye rağmen Feghouli'nin uzun süre sonra performansından memnunum” değerlendirmesinde bulundu.

“Zor pozisyonu yaptık, kolayları gol yapamadık”

Sarı-kırmızılı teknik adam, kopuklukları ortadan kaldırmak adına oyunda istikrar sağlamak istediğini ifade ederek, “Gol vuruşu çok önemlidir. Daha zorlarını yapıp daha kolaylarını yapamadık. Penaltı kaçırmaya alışkınız. Son 5 penaltının 4'ünü kaçırmışız. Atayım ki rahatlayayım durumu vardı. Futbolcular da olabilir. İstikrarı sağlamam lazım. Oyunda kopukluklar yaşıyoruz. En belirgin üzüldüğüm şey olağanüstü maçtan sonra olağanüstü kötü maç. En azından olağanüstü kötü skor değil. Aldık başımızı gidiyoruz derken birden bire istikrarsız bir sonuç” açıklamasını yaptı.

“Ömer Bayram'ı performansından dolayı tebrik ediyorum”

Transfer döneminin son saatlerinde sarı-kırmızılı takıma katılan ve ilk resmi maçı olan BB Erzurumspor mücadelesinde asist yapan Ömer Bayram'ın iyi bir performans sergilediğini aktaran Terim, “Hiç olmazsa arada bir Nagatomo'yu dinlendiriyoruz. Ömer gösterdi ki orada çok önemli oyuncumuz olacak. Ömer'i tebrik ediyorum. Yeni olmasına rağmen uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyiyormuş gibi oynadı. Ömer daha gelişecektir. Çok memnunum. Ömer'in olması Nagatomo'ya bir şey olması durumunda gözümüzü kırpmadan koyacağımız oyuncu olduğu gibi. Bazen Nagatomo'yu sağda Ömer'i solda oynatma imkanı getirdi. Kendisinin gelişeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yerli oyuncular için Türk lirası konusu basit bir konu değil”

Fatih Terim, yerli oyuncuların Türk Lirası üzerinden sözleşme yapılması kararıyla ilgili de görüş belirterek, “Adalet varsa hepimiz için vardır. İyi irdelemek lazım. Muhakkak kanuna uyulacaktır. Ülkemiz için her şeyi yapacağız. Bu Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve kulüpler oturup doğru karar almak lazım. Bu tehlikeli bir noktaya da gidebilir. Basit bir konu değil, dikkatle irdelenmesi lazım. Bu bir takım oyunu. Ben öyle alıyorum, öteki nasıl yapılacak. Onun yolunu bulmalıyız” diye konuştu.

Fatih Terim, mücadele anında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Burhan Kütüklüoğlu'na da rahmet diledi.

Bora Akyol - Uygar Aydın

