Fatih Terim, Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulübün Igor Tudor'u göndermesinin ardından yönetim, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'le el sıkıştı. Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek "nerede kalmıştık..." twiti atarken, sarı-kırmızılı kulüp de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Fatih Terim'le görüşmelere başladığını bildirdi.

Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulüpte 4. dönemi olacak.

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'ın Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaşmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından Terim paylaşımı yapıldı. Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını resmi Twitter hesabından da duyurdu. Yapılan paylaşımda Fatih Terim'in fotoğrafı paylaşılarak, "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" denildi.

Bu arada Fatih Terim'in yarın Florya'ya geleceği ifade edilirken, tecrübeli teknik adamın Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Göztepe maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Öte yandan Terim'in yardımcılarının da Hasan Şaş ve Johan Elmander olacağı gelen bilgiler arasında.

Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı

Fatih Terim, Twitter hesabından "Nerede kalmıştık" diyerek Galatasaray resmi hesabını etiketledi.