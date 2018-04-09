Fatih Terim: 'Hayal kırıklığına uğradım'

Takımların performanslarına bakınca her şeyde öndesiniz. Atakta, topa ve oyuna hakim olmada istatistiksel olarak fazlaydık. Açıkçası bugünkü performansla alakalı ben de hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Galatasaray, Gençlerbirliği’nin son dakikalarda bulduğu golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Çok adamla savunan bir takımın bu savunma düşüncesini kırmanın tek yolu gol bulmaktır. Gol bulursanız, rakip mecburen size hücum edecektir. Bu da rakibi çok fazla oynamadığı bir oyuna yönlendirmek avantajımız olurdu. Gol bulamadıkça rakibin güveni arttı. Gol bulamadıkça daha çok adamla hücum ettik ve zaman zaman kontratak yedik. Maçı kazanmamız halinde büyük bir avantajla İstanbul'a dönecektik, ama olmadı. Kredimizi yitirdik ama şampiyonluğu kaybetmedik. Galatasaray, zaten pes etmeyecektir. Bize burada bu puanları kaybetmek yakışmadı. 0-0 da olsa kayıptı ama 0-0 bitirmek mağlubiyetten daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

“Taraftarlarımız da kusura bakmasın, kötü yerde kırıldık”

Terim, sonuca çok üzüldüğünün altını çizerek, "Taraftarlarımız da kusura bakmasın. Kötü yerde kırıldık. Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Galatasaray, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Oyun ve sonuç olarak oyuncularım bazen bana da sürpriz yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Terim, hakem Cüneyt Çakır ile ilgili soruya ise, "Cüneyt hoca ülkenin yetiştirdiği en önemli hakemlerden biridir. Avrupa'daki en ciddi, en önemli maçlara onu veriyorlar. Zaten hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ben işime bakıyorum ve mümkünse böyle konulardan uzak kalıyorum" yanıtını verdi.

“Bu sene varmış gibi görünüyor”

Fatih Terim, deplasman fobisi ile ilgili ise, "Bu sene varmış gibi görünüyor. Ankara bize deplasman mı? Gayet centilmen bir Gençlerbirliği seyircisi, müthiş bir Galatasaray seyircisi gelmiş. Bunun neresi deplasman? Bu tip bahaneler Galatasaray takımının sığınacağı sebepler değil, biz daha iyi olmalıydık. Bugün buradan şampiyonluk için çok büyük avantaj sahibi olarak dönebilirdik. Sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri budur, herkesin bir bahanesi var" dedi.

“Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum”

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili görüşlerini açıklayan Terim, "Liderliği tekrar almamız için sahamızdaki bu avantajımızı kullanmamız lazım. Rakiplerimizden biri de Medipol Başakşehir. Bunu yapalım ki tekrar liderliği alalım. Onlar da vermemek için uğraşacak. Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Yenebilir miyiz evet yeneriz ama böyle oynayarak değil. İnşallah pazar akşam bu mutluluğu yaşarız" diye konuştu.

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Cem Geçim - Burak Altun

