Fatih Terim: 'Hoşuma gitmeyen, beklemediğim bir mağlubiyet oldu'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor’u tebrik ettiğini dile getirerek, “Açıkçası biz bir yerde takılacaktık ama böyle bir takılma da beklemedim. Savunabileceğim veya herhangi bir şey söyleyebileceğim bir mağlubiyet değil. Çok net olarak bizden iyi oynadılar, hak ettiler helali hoş olsun. Tebrik ederim. Biz bir o derece kötü başladık. Bir sezonda yapmayacağımız hataları belki de 90 dakika içerisinde sığdırdık. Her maç öncesi tembih etmemize rağmen özellikle Belhanda’ya kendisini tanıdığımız için maalesef sorumsuz davranışını da kendisine soracağız. Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet değil. Hiç gereği yokken erken gol yedik. Yanlış bir top hatalar zinciri derken 2-0 derken 10 kişi kalıyorsun. Kolay değil Trabzonspor karşısında bu havada bu sahada 2-0’dan, 3-0’dan sonra 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Şu veya bu kötü demek yanlış. Hep beraber kötüydük. Onun için tebrik ediyoruz. Muhakkak ki bunların altından kalkarız. Burada bir sıkıntı yok. Ama hiç hoşuma gitmeyen beklemediğim bir mağlubiyet oldu. Trabzonspor’a karşı kaybedebilirsiniz ama böyle değil. O yüzden tebrik ediyorum” dedi.