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Fatih Terim: 'İkinci yarı baskı yedik'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçının ikinci devresinde baskı yediklerini söyleyerek, “İyi bir takımla ve derin bir kadroyla oynadık” dedi.

Fatih Terim: İkinci yarı baskı yedik

23 Ocak 2018 00:22
Fatih Terim: 'İkinci yarı baskı yedik' - Tıkla İzle

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Açıkçası ilk yarı özellikle 25 dakika Galatasaray’ın bundan sonraki oynamak istediği futbolla ilgili herkes bir bilgi sahibi olmuştur. İkinci yarı bir baskı yedik. Başlayabileceğimiz en güçlü rakipten başladık. İyi bir takımla ve derin bir kadroyla oynadık. Kayserispor herkesi her yerde yenebilecek, her şeyi yapabilecek derin bir kadroya sahip. Kendi evlerinde de çok başarılılar. Ülkenin en fazla orta atıp golle buluşan takımlarından bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Terim, “Benim antrenörlük hayatımda ilk 10 dakikada 3 oyuncu değiştirmek ama hakkım olsaydı bir tane daha değiştirirdim. Oyunu dengede tutmak için. Nitekim topun tekrardan hakimi olduk. İkinci topları alıp oradan sonrada farka giden 4-5 tane pozisyon yakaladık. Bu arada 2-2 olabilirdi, 3-2 öne geçebilirdik. Kayserispor böyle bir takım. Ligde her maç bugünkü gibi zor olacak. Kolay olmayacak. Her takım devre arasını iyi geçirdi ve takviyeler yaptı” şeklinde konuştu. 

Ali Göç - Turan Bulut

 

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