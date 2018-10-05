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Fatih Terim ile Bülent Korkmaz 3. kez rakip

Fatih Terim ile Bülent Korkmaz 3. kez rakip
Fatih Terim ile Bülent Korkmaz 3. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu maçların ikisini de Terim kazandı. İki teknik adam en son 2013 yılının mart ayında karşılaşmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele eski tanıdıkları karşı karşıya getirecek. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yıllarca sarı-kırmızılı formayı giymiş, kaptanlığını yapmış aynı zamanda teknik direktör olarak da çalışmıştı. Korkmaz, Galatasaray'da oynarken Fatih Terim'in de öğrencisiydi. İkili Avrupa'da sayısız başarılar kazanırken, UEFA Kupası'nı da Türkiye'ye getiren ekipte bulunuyordu.

3. randevu
Fatih Terim ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldi. Bu iki maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, Korkmaz ise Kardemir Karabükspor ve Başakşehir'in başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu iki müsabakayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole kapatamadı.

İki teknik adam arasında oynanan müsabakalar şöyle: 

30.30.2013 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Başakşehir (Bülent Korkmaz): 0
14.01.2012 Galatasaray (Fatih Terim): 5 - Kardemir Karabükspor (Bülent Korkmaz): 1  

Oğuzhan Ort

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