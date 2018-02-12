Fatih Terim: 'İlk yarıda çok iyiydik, ikinci yarıdan memnun kalmadım'

Antalyaspor karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıdaki pozisyonlardan bahsederek sözlerine başladı. Maçın ikinci yarısında 2 kritik el pozisyonu olduğunu söyleyen Terim, “İlk yarının kalitesinden, oyun isteğinden son derece memnunum. Dolu dolu bir 45 dakika yaşadık. 3 golden fazla da olabilirdik. Ancak ikinci yarıda bu oyunu istemedim ve tembih de ettim oyunculara. Onlara söylemediğim bir hoşgörü içindeyim. 12 günde 4. maçımız. Biraz sanki bunun yorgunluğu ve 3-0’dan sonra bunun rehaveti var diye düşünüyorum. İkinci yarıda daha kolay pozisyonlar bulabilirdik. Ama herhalde konsantrasyon eksikliği ve rehavet biraz buna sebep olabilir. Biz hep yüksek tempoda oynuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Liderliğimiz hayırlı olsun. Küçük bir avantaj da olsa bu durum önemlidir. Bugün Galatasaraylılar’ın günüydü. Bir teşekkür de taraftara etmek istiyorum. Özellikle 45 dakika boyunca oyunun içindeydiler ve her pozisyonu çok iyi analiz edip tepki koydular. Bu çok önemliydi. İkinci yarıyı ben de tasvip etmedim ama bazen yeterli oluyor” diye konuştu.

“Belhanda yüzde 100 haklı da olsa hatalı”

Belhanda’nın son dakika gördüğü kırmızı kartla ilgili konuşan Terim, “Belhanda’nın veya hakemin yorumunu yapmak istemiyorum. Ama ne olursa olsun hatalı. Yüzde 100 haklı da olsa hatalı. Oyun 3-0, maçın son saniyesi. Gomis de gelip onu götürdü oradan. Kimi gelip diyor ki, 2 saniye önce el vardı, verseydi böyle olmazdı. Ne olursa olsun Belhanda’nın bu şekilde atılmaması gerekiyor. Çok da iyi oynuyor ve ihtiyacımız var. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Çok derin bir kadromuz yok bizim. Selçuk’u da kazanacağız, Donk’u da Sinan’ı da kazanacağız. Hep beraber oynayacağız dememdeki kasıt buydu. Hele iyi bir Belhanda’ya ihtiyacımız var. Ama olmadı. Ancak biz insana ceza vermeye bakmıyoruz, kazanmaya bakıyoruz. Galatasaray formasından uzak kalmaktan büyük ceza olur mu? Selçuk, Galatasaray için değerli bir oyuncu. Bu formaya çok önemli hizmetleri olan bir futbolcu. Şampiyonluklarda, gollerde, başarılarda, Milli Takım’da var. Büyük camialar sembolleriyle vardır. Selçuk da bu yoldadır. Ben çok bir şey yapmadım, sadece Selçuk’un hakkını verdim. Bu takımın kaptanıdır. Donk’dan da çok memnunum. Ndiaye’den sonra, orta sahada Tolga ve Selçuk vardı. İnşallah böyle devam eder Donk” açıklamasını yaptı.

“Yarış 4 takım arasında geçecektir”

Mariano ve Linnes’in çok iyi form yakaladığını söyleyen Fatih Terim, “Sağ bekte bir sıkıntımız yok. 2 sağ bekimiz de çok iyi. Mariano benim çok güvendiğim, hücumda çok iyi işler yapacağı günlerin geldiği bir isim. Linnes’i de Mariano’yu da etkin kullanacağız. İyi oynayana ben formayı veriyorum. Bu bölgede 2 oyuncudan da memnunum. Feghouli yardıma geliyor savunmaya. 3 sarı kartı vardı ve bu nedenle çıkardım oyundan” dedi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da konuşan tecrübeli hoca, “Yarışın daha önce 4 takım arasında geçeceğini ifade etmiştim ve aynı fikirdeyim. Lider olmak da zordur, takip etmek de zordur. Ama ne olursa olsun unvan iyi bir şeydir. Her ikisi de zordur. Herkes lideri yenmek ister, arkada olan yetişmek ister, lider de zirveyi bırakmak istemez. İnşallah son lider biz oluruz” ifadelerini kullandı. Rodrigues’e çok güvendiğini de söyleyen Fatih Terim, “Rodrigues benim çok güvendiğim bir oyuncu. Çabukluğu, sürati, isteği ve coşkusu, oyun içinde skoru değiştirebilme yeteneği var. Eksikleri var, biz de bunları gidermeye çalışıyoruz. Daha az top kaybı, daha sakin oyun, pas konusunda katkısını bekliyoruz. Her saniye kaleye çabuk gitme isteği olmayabilir. Özel antrenmanlarla daha da ileriye taşıyacağız onu. Bir yeteneği var, bu kadar çabuk olan bir oyuncunun bu kadar da çalışkan olması, bizim için artı bir puan. İstiyorum ki kendisini bu takımda değişmez olarak hissetsin. Oynadıkça bu tecrübeyi elde edecek. 2. goldeki götürdüğü top olağanüstüydü. 70-80 metre top götürdü. Bundan daha kolayını santrada atamadı. Bunları da yapacak” dedi.

“Futbolda mevki kavramı kalmadı”

Feghouli’nin sağ kanat mı yoksa orta saha mı oynadığı sorulan Fatih Terim, “Herkes Feghouli’yi Valencia’dan sağ açık olarak hatırlıyor. Ancak futbolda mevkii kavramının kaldığını çok sanmıyorum. Kimisi santrfor demiyor, atak oyuncusu diyor. Feghouli’nin bir iki bölgede rahat rahat oynayabileceğini düşünüyorum. 2 oyunu da oynayabilir. Kanattan ziyade içeride daha iyi işler yapabiliyor. Kayseri’de hücumun arkasında oynattım ve çok da iyi oynadı. Feghouli için söylediğimizi Rodrigues için söyleyemeyiz” diye konuştu.

“Allah şehitlerimize rahmet eylesin”

Son olarak Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz için konuşan Fatih Terim, “Yine sona bıraktım. Şehitlerimiz var. Bu durum canımızı sıkıyor. Allah rahmet eylesin, inşallah olmasın bir daha. Anne, baba ve sevdiklerine, ülkemize başsağlığı diliyorum. Üzülüyoruz hepimiz. Allah onlardan razı olsun, bizler için savaşıyorlar. Bugün 11 ya da 12 kişi için değil, Zeytin Dalı operasyonuna başladığımız günden bu yana verdiğimiz her şehit için Allah rahmet eylesin, Allah başka acı göstermesin inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın