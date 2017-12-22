Fatih Terim imzayı attı |İşte Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Teknik Direktör Igor Tudor’dan sonra boşalan koltuğu eski çalıştırıcısı Fatih Terim’e emanet etti. Böylece deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başına 4. kez geçmiş oldu. Türk Telekom Stadyumu’nda Başkan Dursun Özbek’in de katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Terim, sarı-kırmızılılar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Törenden önce Terim için özel yapılan bir video yayınlandı. İlk olarak konuşan Başkan Özbek, “Olayı kelimelerle anlatmak kolay değil. Galatasaray’a ömrünü vermiş, bütün kariyeri Galatasaray’da geçirmiş, zirveye taşımış biri. Galatasaray ile beraber Fatih hocanın, Fatih hoca olduğunu düşünüyorum. Antrenörümüz ile ilgili anlaşmamız hafta başında bitti. Ligler devam ediyor.

Birinci devrenin son maçına çıkmamız lazım. En süratli şekilde Galatasaray’ın hoca eksiğini tamamlama ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bir sürü şeyler yazıldı. Bir gerçek vardı; Galatasaray futbol takımını özellikle son haftalarda girdiği form düşüklüğü seviyesinden şampiyonluğa taşıyacak tek aday benim kafamda Fatih Terim’di. Telefon ettim, ‘Hocam buluşalım’ dedim. Galatasaray başkanına başkanlığını hissettiren bir tavırla hocam da ‘buluşalım’ dedi. Ne ücret konuştuk ne de başka bir şey. Başkan, ‘Ben 1974’te imza attım, bu imza hala geçerli’ dedi. Bundan sonra hiçbir zaman para mevzusu konuşmadım. ‘Galatasaray benim yuvam. Para benim için önemli değil. Ne takdir ediyorsanız o olsun’ dedi. ‘Hocam kusura bakmayın Galatasaray’ın mali durumu belli 1905 yıl versek olur mu’ dedim. Bunu sevinçle karşıladı. Sayın Terim’in kimseye nasip olmamış başarıları var. Galatasaray’a verdiği hizmet için teşekkür ediyorum. Bundan sonra Galatasaray'a vereceği hizmetlerle zirveye taşıyacağı bir çok dönem olacaktır. Başarılar diliyorum. Hoş geldin hocam diyorum” diye konuştu.

Fatih Terim: “Ayrılıklardan ziyade bağlılıklar ağır basıyor”

Kendisinin Galatasaray ile buluşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Fatih Terim, “Hayatım burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor. İsteseniz de istemeseniz de. Ayrılıklardan ziyade bağlılıklar ağır basıyor. Galatasaray’ın son aylardaki durumuna baktığınızda neden olmasın diyen benim. Galatasaray’ın ihtiyacı var dendi ve göreve gelirim. Elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için bu çatı altındayım. Telaşlanmamalıyız ama acele etmeliyiz. Yapacak çok iş var. İlkleri yapmış bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiği düşünüyorum. Daha önceki başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız. Taraftarla birleştiğimiz zaman çok büyük işler yaptığımız ama yenilerini yapmamız gerektiği de aşikar. Burada iki gün sonra çok sevdiğim renktaşımız Göztepe ile oynayacağız. Muhteşem bir camia. Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Zamanımız var ama çok da değil. Galatasaray’a hizmet etmiş Igor Tudor’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Öte yandan toplantının yapıldığı salondaki barkovizyonda Fatih Terim’in sosyal medyadan yazdığı, ‘Nerede kalmıştık’ yazısı yer aldı.

SÜPER LİG DEĞERLENDİRMESİ

"Şenol Hoca'yı çok tebrik ediyorum. 2 senedir ligde ve Avrupa'da çok güzel işler yapıyorlar. Fenerbahçe ve Başakşehir de şampiyonluğun adayları. Esas dikkat ettiğim Anadolu kulüpleri de çok güzel işler yapmaya başladılar. Burada bir eksik var, o da Trabzonspor. Rıza Hoca da orada güzel işler çıkarmaya başladı. Türkiye Ligi artık Dünyada daha fazla seyredilen bir lig haline geliyor, geldi. Bunu daha da ileriye götürmeli."

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Fatih Terim'in alacağı ücret ile ilgili düzeltme yayımladı. Yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16.01'de 'Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında' konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir."

Neden Galatasaray'a döndüğünü tweet'le açıkladı?

Terim neden Galatasaray'a döndüğünü tweet'le açıkladığını anlattı. Terim, 'Kızlarım bir gün dönersen tweet atarak duyuralım demişti. Dün KAP'a bildirilirken Sayın Özbek'e söyledim, müsaade ederseniz bir tweet atıp öyle duyuralım dedim, o da sağolsun anlayış gösterdi' diye konuştu.

Arda Turan açıklaması

Fatih Terim: "Arda Turan konusu Dursun Özbek ile yönetimin konusu. Ben biraz önce imza attım. Benim bilgim yok."