A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri I Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı, Kosova maçı öncesi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, futbolcular Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir) ve Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

“Tuzağa müsaade etmek istemiyorum”

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova maçının çok önemli olduğunu belirterek, maça 24 saat kala Kosova maçı dışında hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söyledi.

Kosova maçından sonra gazetecilerin her sorusuna ortam olması durumunda cevap verebileceğini kaydeden Terim, “Çünkü özelikle son maçlarda maça çok az süre kala gerek bizlerin gerekse oyuncuların bir hayli etkilemesine sebep olan birçok şey yaşadık. Yarın belki genel kamuoyu kararı veya fikri maçın sahada kağıt üstünde rahat geçeceği söylese de bizim için kolay olmayacak. Her maç çok önemli her rakip saygı duyulacak bizimde en küçük sıkıntıya tahammülümüz yok. Açıkçası bundan evvelki düştüğümüz o tuzağa veya yapılana bu sefer en azından burada müsade etmek istemiyorum. Bunun için zamanımız var. O zaman içinde soru varsa onları cevaplarım. Maçtan sonra rica ediyorum” dedi.

Kadronun bu gece 23.00’a kadar FIFA’ya bildirileceğini aktaran Terim, “Bu gece 20+3 kişiyi liste olarak vermek zorundayız. Burada bir iki sıkıntılı oyuncumuz var o nedenle veremiyorum. Bazı mevkilerde fazla alternatifi var oradan dışarıdan oyuncumuz kalabilir. İçeride veya dışarıda iyi 27 kişiyle başladık. Gönül ister ki hepimiz soyunalım ama kaide bu” dedi.

ARDA İÇİN KAPTANLIK AÇIKLAMASI...

Terim toplantıda gelen kaptanlık sorusu ile ilgili, "Kaptanlık konusunda bir sıkıntı olmadı. En fazla milli olan da bildiğim kadarıyla Arda görünüyor. Mehmet, Arda, sırayla herkes gidiyor. Kaptanlıkta bir sorun yok." açıklamasında bulundu.

“Avrupa Şampiyonası’na katılmak başarıdır”

Gruba Hırvatistan beraberliği ile iyi bir puanla başladıklarını hatırlatan Terim, “Sonra galip gelememek tabii ki istemediğimiz bir şeydi. Ancak olayı realist gözle bakacak olursak 2-0’dan Ukrayna ile 2-2 olması başarı, kendi sahamızda 2 puan kaybetmemizi bizim için başarısızlıktır. İzlanda maçını kaybetmemizi doğal karşılanabilir ve daha önce 3-0 yenilmiştik. Ve o turnuvalara gitmiştik. İzlanda ile Avrupa Şampiyonası’ndaydık. Avrupa Şampiyonası gibi çok önemli bir organizasyona Türk Milli takımının katılması başarısını pek yaşatamadık. O başarı çok önemli bir başarıdır. Hollanda’nın olmadığı bizim olduğumuz turnuvaydı. O başarıyı kenara koyalım” ifadelerine yer verdi.

“Kaybımız 2 puandır”

3 maçtır galip gelemediklerini dile getiren Terim, “15 maç mağlup olmayan bazen 3 maçta kazanamayabilir. Yarın ümit ediyorum buradan başlarız biz, 3 puanı aldıkça yukarıdaki yerimizi her geçen gün alacağız. Bize bu Hırvat maçının beraberliği, İzlanda maçının kaybedilmesinin bize bir tek küçükte avantajı var. Nedir o bu iki takımla da kendi evimizde oynayacağız. İki deplasmanı atlattık. Tek kaybımızın kendi sahamızda kaybettiğimiz 2 puan. Bizim kaybımız sadece 2 puandır. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyalım, dörtler beşler beklenirken bu çocuklar çıktılar aldılar oradan puanı. Bizim kaybımız 2 puandır. O yüzden olaya böyle bakalım. Ümit ediyorum yarın 3 puanla başlarız. Hem moral olur, diğer maçlarında neticesine bakarak devam ederiz” diye konuştu.

"Genç takımlar görevini yaptı"

Kadroda olmayan sırası gelen doğru mesaj olabilecek oyuncuları toplantıya getirdiklerini kaydeden Terim, “Yoksa genç veya tecrübeli ayrımı yapmıyorum. Önemli olan şey 3’de yaş grupları takımımızdan geldi. Silsileyi takip eden bir anlayışla geldiler. Ümit Milli Takım görevlerini en iyi şekilde yapmıştır. Biz 7-8 oyuncu aldığımıza göre Ümit ve Genç Milli Takım görevini yapmıştır. Bir iki genç daha alacağız. Bir karışım olarak düşünebilir” ifadelerine yer verdi.

Terim, kaptanlık konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını da dile getirdi.

“Kolay maç olmayacak”

Milli Takım’da iyi bir ortam olduğunun altını çizen Terim, “Son antrenmanlarda görmediğimiz kadar çok iyi bir durum görünüyor. Tarih tekerrür eder inşallah. 3 maçta Estonya ile 1-1 kalarak ancak 1 puan almıştık. Şimdi 2 puanımız var. Tabii üzülmeliyiz ama hep güçlü takımlarla oynadık. Böyle bir yerde yeniden başlama gibi bir hava bir atmosfer seziyorum. Umarım sahada lehimize döner. Çok kolay bir maç olmayacak. İstekli kendini ispat etme çabası içinde olan her geçen gün daha iyi gördüğüm Kosova maçı kolay maç olmayacak. Ukrayna 3-0 olmuş ama dakika 80’e kadar 1-0. Herkes çok iyi hazırlanıyor. İyi konsantre olmuş gibi görüyorum. Yarında seyirciyle sahada bütünleşince sahaya güzel bir netice çıkacak” dedi.

“Hedefimiz 3 maçtan 9 puan”

Terim şöyle konuştu:

“Hiç kimse hesaplama yaparken buradan 2 ya da 3 puanla çıkacağım demez. Biz buradan 9 puan alırız diyen kimse olmadı. Ama hedefimiz 9 diyen oldu. Normali de budur. Böyle bakarsak grupta kimsenin 9 puanı yok. Maçların kağıt üzerindeki ve saha üzerindeki zorlukları var. Önümüzde iki Kosova bir Finlandiya maçı var. Diye hareket edersek bir sürprize denk gelmeyiz. Öyle baktığımızda çok enteresan bir üst tarafta enteresan bir sıralamalar olacaktır. Bu sıralamada biz baktığımızda Hırvatistan, İzlanda ile içeride oynuyoruz. Son maçımızı Finlandiya ile oynuyoruz. Buraları geçtiğimiz zaman bu hesabı ona göre yapmalı. Hırvatistan, İzlanda bizi burada yenemez mi yenebilir. Ama biz Hollanda’dan bil istediğimizi aldık. Sırtımız yere gelmeden esnememiz gerekir. Bu 9 puanın bizi doğru yerlerde konumlandırdığını göreceğiz. Kırılmaların çok fazla olacağı bir grup yaşıyoruz.”

“Tolgay’ı istiyor”

Gurbetçi futbolcuların kadroya dahil edilmesi ile ilgili süreci ise Terim, şöyle anlattı:

“Almanya ve diğer ülkelere olan ilgimiz alakamız ortada. Açıkçası bazı oyuncuları kazanmak için çok uğraşıyoruz. Bunların başında Beşiktaşlı Tolgay var. Beğendiğim bir oyuncu. Tolgay bizde oynama şansını bulur. Olabilir. Almanya’da Hoffenheim’de oynayan Kerem’in biran evvel tercihini yapması gerekir, haklarını kaybetmeden ki bu süreç tam manasıyla ortaya koyacaktır. Bir de Sinan Gümüş var. Bir iki oyucu daha var. Kerem’i ve Sinan’nın hukuki işlemlerini bekliyoruz. Ondan sonra kendi ülkemizin milli formasının içinde görebiliriz."

Okay: "Bu düzeyde edilen tecrübe önemlidir"

Milli futbolcu Okay Yokuşlu ise, bu düzeyde genç oyuncu olmasının kendileri için de sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Kendilerinden sonrada genç oyuncuların milli takıma geleceğini aktaran Okay Yokuşlu, “Bu düzeyde edilen tecrübe önemlidir. Çoğu genç millilerde beraber oynadığımız arkadaşlar. Takımın tecrübeli ve genç oyuncular olsun iyi bir uyum içindeyiz. Bunların harmanlanıp sahaya yansıtıldığı zaman her şey iyi olacaktır” diye konuştu.

Cengiz Ünder de her futbolcunun hayalinin A Milli Takım’da oynamak olduğunu dile getirerek, “Ben de onlardan biriydim. Bugünlere gelene kadar Altınordu’dan Başakşehir’e gelinceye kadar çok çalıştım. Bu sezonda iyi başladım. Milli Takıma geldiğim kendimi gururlu ve onurlu hissediyorum. Bu ülke için uzun yıllar forma giymek isterim. Fatih Terin hocam ve ekibine teşekkürler” diye konuştu.

“Türkiye’de oynamak hayalimdir”

Kaan Ayhan, merkezde daha iyi oynadığını belirterek, “Orada oymayı seviyorum. Hoca beni nereye koyarsa orada oynarım. Sağ bekte oynarım. Her maç sahaya çıkabildiğim zaman mutluyum. En iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Çok iyi bir soru, beni de zor duruma sokan bir soru. Ama bir gün Türkiye’de hayalim oynamak olur. Şu an Düsseldorf’un oyuncusuyum. Hayat bu belli olmaz. Takımıma konsantre oluyorum” dedi.