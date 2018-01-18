Fatih Terim: 'Performansı yukarı çekmeliyiz'

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Bucaspor’u 3-0 yenen Galatasaray, İzmir’deki rövanş maçında da rakibini aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu turun favorisinin Galatasaray olduğunu ifade ederek, “Oyuncularımı kutluyorum. Bucaspor da elinden geldiği kadar mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Bizim için hem soğuğa hem de lige hazırlık adına ciddi bir prova oldu. Değişik varyasyonlarda takımımızı gördük. Eksilerimiz var, umarım lige yansımaz. Ama bunları zamanla kapatacağız. Yapmamız gereken ev ödevlerimiz var. Oyuncularımın mücadelesinden son derece memnunum” dedi.

Oyuncularını tanımak adına onlarla daha fazla zaman geçirdiğini anlatan Terim, “Beraber oynama kültürünü muhakkak arttırmalıyız. Bu bizim için çok önemli. Takım performansını ve bireysel performansı yukarı çekmeliyiz. Ondan sonra hedefimize daha rahat ulaşabiliriz. Çünkü lig, kupa maçlarına benzemeyecek. Çok çetin geçecek bir lig olacak. Her maç çok zor geçecek. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bir takım alışkanlıkların umarım çok çabuk önüne geçeriz. Oyuncularımın da bu inançta olduklarını düşüyorum” şeklinde konuştu.

Bucaspor cephesi

Bucaspor Teknik Sorumlusu Celal Bölgen ise, “Galatasaray gibi takıma karşı genç arkadaşlarla elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maçın sonuna kadar taktik disipline sağdık kaldık. İkinci yarı daha tempolu oynadık. Kupada buraya kadar gelmek de başarıydı. İzmir’de Buca’da Galatasaray’ı seyrettirdiler. Tüm futbolcularımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Gözeten - Halil Karahan

