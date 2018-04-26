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Fatih Terim Şenol Güneş'e kaybetmiyor

Süper Lig’de bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde iki takımın teknik adamları 14. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Terim’in Güneş’e karşı 6’ya 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Fatih Terim Şenol Güneşe kaybetmiyor

26 Nisan 2018 10:36

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş’ı ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön plana çıkacak. Fatih Terim de Şenol Güneş de Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış bulunuyor.

İLK MAÇ 1988’DE


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk defa 18 Aralık 1988 yılında bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. O dönemde Terim Ankaragücü’nün, Güneş de Trabzonspor’un başındaydı. O müsabakayı Şenol Güneş’in öğrencileri 2-0 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Şenol Güneş’in takımları, Fatih Terim’in takımlarını yenme başarısı gösteremedi.

TERİM VE GÜNEŞ’İN 14. RANDEVUSU


Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş’in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatim Terim’in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş’in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.


Fatih Terim ile Şenol Güneş arasında oynanan maçlar şöyle:

23.12.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
02.05.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
28.04.2012 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)
25.03.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 (Şenol Güneş)
11.12.2011 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim)
21.11.1998 (Şenol Güneş) Sakaryaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
22.02.1998 (Şenol Güneş) Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 3 (Fatih Terim)
14.09.1997 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Şenol Güneş)
25.01.1997 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)
17.08.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
14.07.1996 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
04.06.1989 (Fatih Terim) MKE Ankaragücü: 2 - Trabzonspor: 0 (Şenol Güneş)
18.12.1988 (Şenol Güneş) Trabzonspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (Fatih Terim)

Oğuzhan Ort

 

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