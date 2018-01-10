Fatih Terim: 'Sol bek ihtiyacımız var'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takıma geldiğinde yaptıklarını ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini paylaşan Terim, “Dışarıdan baktığımız zaman çok iyi takımız. Ama aldığımız sonuçlara bakınca çok iyi değil. İçeride tamam iyiyiz de dışarıda aldığımız sonuçlar iyi değil. Oyunculara çok fazla dokunmadım, sadece kazanmamız gerekiyor dedim 2 maç için. Kısa sürede hem hazırlık maçı oynamamız lazım hem de fiziğimizi en iyi şekilde getirip ikinci sezon için hazır olmamız lazım. Bir hazırlık maçı daha oynayabiliriz. İstanbul'a dönmeyeceğiz. Buradan İzmir'e döneceğiz, maç günü de gidebiliriz. Ondan sonra İstanbul'a döneceğiz. İkinci yarının ilk maçı olan Kayserispor maçına hazırlanacağız."

“Sol bek ihtiyacımız var”

Transfer hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Her zaman oyuncuya ihtiyacınız olabilir. Vereni fazla, alanı az tarafı tercih ediyorum ben her zaman. Geldiğim ilk gün sol bekimiz yok dedim zaten. Onun için arayışlarımız var. Asamoah hakkında bilgi vereyim. Benden önce gelişmiş bir olay ama olma ihtimali zayıf olarak görünüyor. Alternatiflere bakıyoruz. Bizim istediğimize, sistemimize, ekonomimize uygun isimler olsun. Galatasaray taraftarlarının seveceği, fark yapacak bir isim bakıyoruz. Bu da kolay değil tabi. Burada kurduğumuz kamp içerisinde dünyanın her tarafını tarıyoruz, diyaloglar içindeyiz. En kısa zamanda getirmek istiyoruz. Devre arası transfer çok doğru durmuyor açıkçası. Herkes iyi giderken, kendi oyuncusunu niye versin? Böyle bir atmosferde belki bir, belki iki transfer olabilir. Ancak üçü geçmez. Önce ihtiyacımızı gidermek istiyorum. O da sol bek. Ondan sonra teknik heyetin aklında bir şeyler var. Belki bir sürpriz yapabiliriz” dedi.

“Hakan Balta'yı yeni transfer olarak görebilirsiniz”

Terim, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkan bana sana ihtiyacımız var dediği zaman, bir dakika 5-6 eksiğimiz var demedim, hemen soyundum. Öncelik oyuncuların performansının artışı, yeni transfer onlar olur. Hakan Balta'yı da yeni transfer olarak görebilirsiniz. Orada zaten Lato ve Hakan var. Sağ ayaklı bir oyuncuyu sol bek oynatmaktansa, Hakan Balta'yı tercih ederim Sol bek transferini Türkiye'den çözemiyoruz, yabancı olacak. Onun için 1-2 yabancı oyuncu gidebilir. Konuştum bazı oyuncularla, transfer gelirse hazırlıklı olun diye. Bizde her şey konuşulur çünkü. Dışarıdan duymayın dedim."

“Kupada ve ligde devam eden Galatasaray'da herkese şans gelecektir”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, her oyuncunun forma şansı bulabileceğini ifade ederek, “Donk'u herkes Kasımpaşa'dan tanıyor. Meziyetli bir oyuncu. Ben de kendisine o Donk'u istiyorum dedim. Beklentim var. Fernando sakatlanırsa Donk olması lazım. Gerçi orada Selçuk da var. Selçuk, orta sahanın 3 yerinde de oynar. Herkes kendini önemli hissederse, birkaç kişinin üstüne yük binmez. Yönetime bu yüzden 20 futbolcu + 3 kaleci yeter dedim. Kupada ve ligde devam eden Galatasaray'da herkese şans gelecektir. Mühim olan, futbolcuların o şansı doğru kullanmasıdır. Onlar da bunu biliyor. Adaleti sağlamanız gerekiyor. Ben mutlu olmalarını isterim. Mutlu olmayan hiçbir insan, gerçek performanslarını ortaya koyamaz” şeklinde konuştu.

“İsteğimiz herkesin saygı duyduğu, beğendiği bir futbol izletmek”

Ligin ikinci yarısı ile ilgili olarak ise Terim, şöyle konuştu:

“İkinci yarı, mücadelesi çok daha fazla bir lig olacağı kesin. Tüm rakiplere buradan başarılar diliyorum. Kavgasız, gürültüsüz bir lig olur umarım. Yukarı taraf, sonuna kadar götürecek diye düşünüyorum. Biz tüm takımlara saygı duyuyoruz, hepsine sevgiyle saygıyla iyi yıllar diliyoruz. Önemli olan bizim nasıl oynayacağımız. Rakibi analiz ederiz ama bizim tarafın ne yapacağı her zaman daha önemlidir. İsteğimiz herkesin saygı duyduğu, beğendiği bir futbol izletmek.”