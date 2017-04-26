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Fatih Terim, U17 Milli Takımı kampında

Türkiye U17 Milli Takımı'nın Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst ziyaret etti.

Fatih Terim, U17 Milli Takımı kampında

26 Nisan 2017 17:03

2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek olan U17 Milli Takımı bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve TFF Başkanvekili Ali Dürüst ziyaret etti.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, çalışma sonrasında Türkiye U17 Milli Takımı ve teknik heyeti ile bir araya gelerek, 2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.
Türkiye U17 Milli Takımı yarın Macaristan U17 Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak. U17 Milli takımı, 30 Nisan'a kadar turnuva hazırlıklarına Macaristan’daki Telki kasabasında devam edecek.
 

Etiketler: Fatih Terim, U17 Milli Takımı


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