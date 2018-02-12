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Fatih Terim’den 5 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı için, geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor maçı ilk 11’ine göre 5 farklı isme görev verdi. Terim, cezalı Muslera’nın yerine de Carrasso’yu 11’e aldı.

Fatih Terimden 5 değişiklik

12 Şubat 2018 19:28

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında evindeki Antalyaspor maçına geçtiğimiz haftaya göre zorunlu değişikler yaptı. Cezalı Fernando Muslera yerine kalede Carrasso, Sivasspor maçında sakatlanan Denayer’in yerine de Serdar Aziz ilk 11’de. Teknik Direktör Fatih Terim, hafta içi kupada performansını beğendiği Belhanda ve Linnes’e de 11’de görev verdi. Geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor maçında 11'de başlayan Yasin, Antalya karşılaşmasında yedek kulübesinde. Kaptan Selçuk İnan da ligde iki hafta sonra 11’e döndü. Galatasaray’ın Antalyaspor karşısındaki 11'i ise şöyle:

“Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis.” 

Oğuzhan Ort

 

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