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Fatih Terim’den alkışlanacak davranış

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir proje kapsamında hastane içerisine konulan bir dilek ağacına ‘Fatih Terim imzalı bir forma istiyorum’ notunu bırakan lösemili gencin dileğini, kendisiyle tüm takım oyuncularının imzasının yer aldığı formayı göndererek gerçekleştirdi.

Fatih Terimden alkışlanacak davranış

21 Nisan 2018 10:18

Antalya’da yaklaşık 2 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediyatrik Onkoloji bölümünde tedavi gören lösemi hastası 13 yaşındaki Yiğit Yardımcı, Sağlık Sen Antalya Şubesi tarafından başlatılan ‘Bir dileğim var’ projesi kapsamında hastane içerisine konulan dilek ağacına, ‘Fatih Terim imzalı forma istiyorum’ notunu bıraktı. Sağlık-Sen yetkilileri Galatasaray aşığı gencin isteğini yerine getirebilmek için sarı kırmızılı kulübün kongre üyelerinden Ferit Özer’e bu isteği iletti. Çok geçmeden ulaşan bu talep de Fatih Terim tarafından yerine getirildi. Terim, sadece kendi imzası istenilen formayı, tüm takıma imzalatıp genç Yiğit’e göndererek hayalini gerçekleştirdi.

Dileği yerine geldi 

Dileğinin yerine geldiğini öğrenen Yiğit, doktor babası İsmail Yardımcı ile birlikte Sağlık Sen Antalya Şubesine gelerek özlemle beklediği formasına kavuştu. Üzerinde Fatih Terim'in yanı sıra tüm futbolcuların imzasının yer aldığı formayı görünce çok sevinen Yiğit, yine Terim tarafından gönderilen imzasız başka bir forma sahibi olmanın da ayrı mutluluğunu yaşadı. Her iki formayı da üst üste giyen Yiğit, yetkililere teşekkür etti.

"Tek imza istedik, Fatih hoca tüm takıma imzalatmış" 

Formayı görür görmez giyen Yiğit, çok mutlu olduğunu ifade etti. Gencin dileğini Fatih Terim’e ulaştıran kongre üyesi Ferit Özer, "Biz sadece hocamızın imzalaması için talepte bulunmuştuk, Fatih hoca tüm takımın hepsine imzalatmış. Camia olarak kardeşimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" diye konuştu.
Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ise başlattıkları projenin amacına ulaştığını belirterek, formayı da Yiğit’in güle güle kullanmasını temenni etti.  

Suat Metin
 

Etiketler: Fatih Terim

 

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