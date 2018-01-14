Fatih Terim’den Arda Turan transferi yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek'in gazetecilere verdiği kahvaltıda birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Gündemde olan Juventus'un Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah'ın transferinin zora girdiğini belirten Fatih Terim, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak iki hafta süre var. Bu işler belli olmaz” diye konuştu.

Transferlerde işin teknik boyutu kadar ekonomik yanının da önemli olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “Ayın sonuna daha var. Bir an evvel gelse iyi olur ama ocak transferleri kolay değil. Dikkat edilmesi gerekir. Biz teknik açıdan eksik gördüğümüz yerleri bildirdik” şeklinde konuştu.

“Carole, Emre Mor ve Ozan Tufan gündemde yok”

Badou Ndiaye’nin İngiltere kulüpleri tarafından istediğinin hatırlatılması üzerine Terim, herhangi bir almadıklarını belirtti. Transferde adı geçen diğer isimler hakkında da konuşan Fatih Terim, “Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Carole'ün dönmesi şu an için söz konusu değil. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz” ifadelerini kullandı.

Sakatlığı süren Brezilyalı defans futbolcusu Fernando'nun durumunun iyiye gittiğini açıklayan Terim, “Koşulara başlayacak. Gayet iyi çalışıyor. Umduğumuzdan erken gelebilir. Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor” değerlendirmesinde bulundu.

“Allah herkesin işini rast getirsin”

Medipol Başakşehir'in İspanyol ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan'ın transferinin sorulması üzerine Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin” diye cevap verdi.

"Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum"

Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli vurgulayan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Bu kez de değişilecek bir şey yok. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız" dedi.

“Kapasitelerini yükseltmek istiyorum”

Mevcut takımın seviyesini yukarı çekmeyi hedeflediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Ben bununla uğraşıyorum. Kapasitelerini yükseltmek istiyorum. Kaç kişi okursak olamadım. Bir bütün olarak mücadele edeceğiz. 11'de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir. Kampı kesintisiz devam ettirmeyi düşündük. Bu periyot bize iyi gelecek. Galatasaray'ın büyüklüğünü daha iyi hissettirmek amacımız. Şu ana kadar herhangi bir transfer faaliyetimiz olmadı. Olursa da gereken yapılır. Göztepe de zordu her maç zor geçecek. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.

“Mutlu insanlar başarı gösterir”

Galatasaray’ın başına geçmesinin ani belirten Fatih Terim, “Gelir gelmez maçlar vardı. Orayı iyi geçmek önemliydi. İkinci yarı hazırlıkları vardı. Transferle ilgili ne ihtiyacımız var onu söyledim. Proje ve mental olarak pek çok şey değişti. Mekanın tanıdık ve bizim oluşu avantajımız. İşleri kolaylaştırıyor. Bir sıkıntımız yok. Oyuncuları izliyorsunuz. Güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız. İyi şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.