Fatih Terim’den farklı sistem

Terim, yeni antrenörleri Necati Ateş ile Elmander'in alt yapılarda görev alıp, haftada bir gün de A Takım’da futbolcularla çalışmasını istiyor.

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenörleri gün geçtikçe belli olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Terim’in yanına Necati Ateş, Gökhan Zan ile Johan Elmander‘i ekledi. Galatasaray, daha önce de antrenör konusunda Levent Şahin, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile anlaşmıştı. Gökhan Zan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beni bu önemli göreve layık gören değerli hocam Fatih Terim’e minnet borçluyum. #neredekalmıştık” ifadelerini kullandı.

“Kafamda değişik bir proje var”

Deneyimli çalıştırıcı, yardımcı antrenörleri konusunda yaptığı açıklamada, “Bu sefer kafamda değişik bir proje var. Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray'ın altyapısından her zaman bir şey çıkmıştır, yine çıkmalıdır. Onun için de oraya çok büyük çapta proje düşünüyorum. Futbolu yeni bırakmış, antrenör diplomalarını alan Necati Ateş ve Gökhan Zan'ı çağırdım. Lisanslarına göre altyapıda onlara görev vereceğim. Johan Elmander de cumartesi günü büyük ihtimalle burada olacak. Kafamdaki projelerden biri de normal takımlarını çalıştırırken, Necati ile Elmander'in haftada bir gün bizim atak oyuncularımızı çalıştırmalarını istiyorum" diye konuştu.

Oğuzhan Ort

