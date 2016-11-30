Terim, İngiltere'de ortaya çıkan altyapılarda taciz skandalının ardından Habertürk Gazetesi'ne Türkiye'deki durumu değerlendirdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Çocuklarımızın fiziksel ve duygusal zarar görmeden, düzgün bir kişilik ve sağlam bir karaktere sahip olarak gelişmelerini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Sporda hakaret, aşağılama, dışlama, küfür ve dayak gibi uygulamaların çocukların tüm hayatını etkileyip mutsuz olmalarına sebep olduğu, toplumda hak ettikleri yere gelmelerini bile olumsuz etkilediği açık" dedi.

"Cinsel istismar da bir hayli fazla"

Çocukların yıldız futbolcu olmadan önce iyi bir birey, iyi bir insan olması üzerine bir felsefe kurduklarını belirten Terim, "Genç sporcuların gelecek hedefleri, onları istismar tehlikesine açık hale getiriyor. TFF’de göreve gelir gelmez, bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması talimatını verdim. Bu projeyi uygulamaya başladığımızda çok daha zor, büyük ve derin bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fiziksel ve duygusal istismardan daha önemlisi cinsel istismar da bir hayli fazla… Kulüplerdeki teknik adam ve yöneticiler için 4 temel ilke koyduk. Sporculara saygın ortamlar sunmak / Sorumlu antrenörlük anlayışı / İnsanlar arası ilişkilerde saygınlık / Sporun kendisine saygı..." diye konuştu.

"En büyük desteği teknik adamlar verdi"

Terim, 3 yıldır her antrenör için çocuk koruma dersleri verildiğini vurgulayarak, "Türkiye’nin her yerinde temel farkındalık oluşturduk. En büyük desteği bize yine teknik adamlar verdi. UEFA A ve B kurslarına katılan antrenörlerin tamamına, çocuk koruma eğitimlerinden sonra mesleki davranış kodu bildirgesi dağıttık ve 420 antrenörün tamamının bu bildirgeyi imzalaması sürecini takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Coca-Cola Gelişim Ligleri Statüsü’nde de belirtildiği üzere katılımcı kulüplere bir Esenlik ve Çocuk Koruma Programı oluşturmalarının zorunlu kılındığını ifade eden Terin, " Yerli futbolcu teşvik projemize bile 25. sırada yer verdiğimiz faaliyet raporunun 1. bölümüne esenlik ve çocuk programını koyduk. Sizden önce hiçbir medya mensubu da bu konuyla ilgili soru sormadı" açıklamasını yaptı.

"Üzeri kapatılan olaylar artık bize ulaşabiliyor"

Fatih Terim, futbolda istismarın önüne geçmek için özel bir birim oluşturulduğunu dile getirerek, "Futbolda istismarın her türlüsünün daha en başta, henüz vahim bir duruma gelmeden bildirilebilecek bir birim kurduk. Bu birime en fazla antrenörler ile ilgili şikayetler geliyor. Buraya ulaşanlar, kulüplerine yakışmayan istismarcıları şikayet ediyor ve yardım istiyorlar. Önceleri üzeri kapatılan olaylar artık bize ulaşabiliyor. Bazen çocuklar için değil antrenörleri, ağabeyleri ve amcaları bile tehlike arz edebiliyor. Bunları içimizden ayıklamak için hepimize görev düşüyor" dedi.

"Bir antrenör şu anda firari durumda"

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen birçok olaydan haberleri olduğunu ifade eden Terim, "Ayrım gören çocuk sporcular… Cinsel içerikli sohbetler… Fiziksel, duygusal ve hatta cinsel taciz olaylarına el koyduk. Adli makamlara intikal eden vakalar bile oldu. Yargıya intikal etmiş 10’dan fazla olay var, soruşturulan davalar var. Bir ihbarda adı geçen bir antrenör şu an firari durumda, yurtdışına kaçtığını duyduk. Bu bilgiler, çalışma ve gayretimizi de yükseltti" açıklamasını yaptı.

"İstismara meyilli olanları engellemeye kararlıyız"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, çocuk istismarının gizli kalmasını artık daha zor olduğunu vurgulayarak, "Bilgi akışı yalnızca kulüp üzerinden değil çocuk koruma birimi üzerinden de gelebiliyor. Genel hukuka yansıyan yasal süreçleri bile yakından takip ediyoruz. Kulüpler, bakanlıkların yanısıra İstanbul Üniversitesi ile de işbirliğimiz var. Spor alanı çocuklara bu tür istismarlar için çok korunaksız bir alandı. Artık bunun böyle olmayacağını herkes bilmeli. İstismara meyilli tüm antrenör, idareci ve yöneticileri takip edip sistemin dışına almaya, çocuklarla ortak alanlarını ve ortak zamanlarını engellemeye kararlıyız" diye konuştu.

"Bu kişiler yargılanmalıdır"

Federasyonun bu kapsamda yargılama yapmasının mümkün olmadığını söyleyen Terim, şöyle devam etti:

"Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararları bulunmalı. Çocuk istismarı, taciz gibi suçları yargılama yetkisi mahkemelerindir. Cezai takibat başlatılmalı ve bu kişiler yargılanmalıdır. Türk futbolunda çocuk korumanın standartlaştırılması için kulüplere bir kılavuz yazıyoruz. Yatılı spor kurumlarında çocukların doğru şekilde korunması için bir ‘Spor Eğitimi Veren Yatılı Kurum Kılavuzu’ hazırladık. Bu belge izinler, mekanlar, genel güvenli yaşam konularını içeriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı ile uyumludur."

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Tecrübeli teknik adam, sporcu yetiştirme konusunda velilerin rolünün önemine vurgu yaparak, "Olumlu Sporcu Velisi modeli adı altında E-Öğretim şekliyle velileri de eğitime alacağız. Çocuk koruma birimi, hafta sonlarında bile maçlara gidip gözlem yapıyor; Türk futboluna ait riskleri ve davranış biçimlerini tespit ediyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çocuk esenliği ve çocuk koruma bir devlet politikası olana kadar emek vermek niyetindeyiz" dedi.