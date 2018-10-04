Fatih Terim'den maç sonu açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Porto'ya 1-0 yenildi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, Porto'yu tebrik ederek, "Bazen yenilirken de helal olsun dedirtebilirsiniz. Bence bugün o maçlardan bir tanesiydi. Birçok çok net pozisyon yakaladık. Ancak değerlendiremedik. Sahalarında bu kadar gol pozisyonuna girip, başa baş mücadele edip, Porto'yu durdurmak çok kolay değil. Birçok mevkide sayısal olarak eşitiz ama mevkisel olarak özellikle alternatif adına eşit elemanlara sahip değiliz. Futbol sonuç oyunu. Mağlup olduk ama bence hak etmedik. Analizimiz oyuna ve pozisyona yansıdı ama maalesef skora yansımadı. Daha 4 maçımız var. Allah'ın izniyle bu gruptan çıkacağız" dedi.

"Galatasaray taraftarlarının gurur duyacağı bir takım vardı"

Terim, mağlubiyet nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, "Bugün müthiş bir gün olabilirdi. Beni sevindiren şey, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı. Sadece bunu söyleyebilirim, onun dışında hoşuma gitmedi" diye konuştu.

Serdar Aziz'in pozisyonuna da herkesin penaltı dediğini vurgulayarak, hakemlerden bir şey beklememeleri gerektiğini sözlerine ekledi.