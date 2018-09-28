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Fatih Terim'den rotasyon

Fatih Terim'den rotasyon
Fatih Terim'den rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor karşılaşmasında göre Maicon, Ömer Bayram, Donk, Feghouli ve Eren Derdiyok’a 11’de şans verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde BB Erzurumspor ile oynayacak Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, savunmada en son Trabzonspor maçında 11'de başlattığı Maicon'a görev verirken, Nagatomu'nun yerine de Ömer Bayram'ı ilk kez 11'de görev verecek.. Terim, geçtiğimiz hafta sonradan oyuna dahil ettiği Sofiane Feghouli'yi de 11'de oynatacak. Akhisarspor deplasmanında yedek bekleyen Eren Derdiyok da sarı-kırmızılıların ileri uçtaki ismi olacak. 

Galatasaray, BB Erzurumspor karşısında, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ömer, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile 3 puan arayacak.  

Oğuzhan Ort
 

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