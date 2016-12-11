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Fatih Terim’den teröre tepki

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor maçını izlemek için Manisa’ya gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilerken, “Her şeyimizle polisimizin yanındayız” dedi.

Fatih Terimden teröre tepki

11 Aralık 2016 16:28

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Süper Lig'in 14’üncü haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor karşılaşmasını izlemek üzere Manisa’ya geldi. Maça girmeden açıklamada bulunan Terim, “Gündüz Altınordu - Manisaspor maçını izledik. Saat 16.00’da da Akhisar Belediyespor Osmanlıspor maçı vardı öyle bir program yaptık. Genel olarak maçları geziyoruz ama tabi bugün maçlardan ziyade ülkemizin başı sağ olsun. Hepimiz için çok kötü bir gün. Dün de öyleydi bugün de öyle. Allah ölenlerin hepsine rahmet eylesin. Diğerleri de inşallah biran evvel ayağa kalkarlar. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Polisimizin yanındayız her şeyimizle. Onlara da bu fırsatı vermeyeceğiz inşallah” diyerek terör saldırısını kınadı. 

Önder Aydın - Sadık Cangel
 

Etiketler: Fatih Terim


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