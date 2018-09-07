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Fatih Terim’e doğum günü sürprizi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 65. yaş günü için basın mensupları sürpriz organizasyon yaptı.

Fatih Terime doğum günü sürprizi

07 Eylül 2018 21:41

Geçtiğimiz günlerde 65. yaşında giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in antrenmanda doğum günü kutlanmıştı. Bu seferde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçeklen basın açık antrenmanda da basın mensupları Terim’e sürpriz yaptı. Antrenman sonrasında deneyimli çalıştırıcıya doğum günü pastası getirildi. Terim de dilek dileyerek pastanın üzerinde mumları üfledi.

Kendisine de sürpriz olduğunu belirten Fatih Terim, "Hepinize düşünceniz için teşekkür ederim. Doğum günlerini kutlayan, seven biri değilim. Eşim, 2 kızım ve 2 damadım sürpriz yapmıştı. Çok güzel iki gün beraber olduk. Bir de arkasından sizin ki bu. Galatasaray taraftarlarına da sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim dileklerimiz belli. Bizim dileğimiz, 22 diyebiliriz, grubumuzdan inşallah çıkarız diyebiliriz. Sağlığımız, ailemiz, Galatasaray diyebiliriz. Bizim dileklerimiz bunlar. Yurt dışından, İtalya’dan ve diğer ülkelerden arkadaşlarım da kutladı. UEFA da sağ olsun kutladı, hem de hatırlıyor. Onlara da teşekkür ederiz" dedi. 

Takımdan giden Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in de kutladığının hatırlatılması üzerine Terim, "Tabii ki kutlayacak. Onun bu tarafları çok güçlü. O da video atmış. Beraber şampiyonluk yaşadık. Dostça ayrıldı. Yarın bir gün beraber olmayacağımızı kim diyebilir. Onun bu ilişkiler, güzel ilişkiler" şeklinde cevap verdi.
Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar 

 

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