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Fatih Terim'in cezası açıklandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupadaki Akhisarspor maçının gözlemcisine yönelik sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası aldı.

Fatih Terimin cezası açıklandı

20 Nisan 2018 12:04

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e para cezası verdi. PFDK'nın ilgili kararları şu şekilde:
"Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 

Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."  

 

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