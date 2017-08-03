Fatih Terim’in görevden alınması gündemi belirledi

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı temmuz ayı medya raporu açıklandı. Milli Takım’ın zirve ismi Fatih Terim’in görevinden alınmasının ardından sular durulmazken, alacağı işsizlik maaşı sadece spor dünyasında değil, tüm kamuoyunda tartışılan detaylar arasında yer aldı. Rapora göre, en çok konuşulan takım Beşiktaş olurken, teknik direktör listesinde Fatih Terim, kulüp yöneticilerinde Fikret Orman, futbolcular listesinde ise Pepe zirvede yer aldı.

Temmuz ayı futbol takımları sıralamasında Beşiktaş 46 bin 841 haberle listenin zirvesinde yer alırken, Galatasaray 46 bin 444 haberle listenin ikinci sırasına yerleşti. Fenerbahçe 45 bin 497 haberle üçüncü, Trabzonspor 26 bin 271 haberle dördüncü sırada yer aldılar. Bursaspor ise 14 bin 25 haberle beşinci sırada bulunuyor.

Fatih Terim’in görevden alınması temmuz ayına damga vurdu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevinden alınması spor dünyasının gündemine otururken Terim, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada istifa etmediğini, görevine TFF’nin son verdiğini kamuoyuna belirtti. Terim’in görevinden ayrılmasının yanında, alacağı işsizlik maaşın hayli yüksek olması da medyanın gündeminde yer alan başlıklar arasında oldu. Fatih Terim, 15 bin 121 haberle listenin zirvesinde yer aldı.

Listenin ikinci sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 bin 450 habere konu oldu. Şenol Güneş, milli takıma geçeceğine yönelik iddialara “Beşiktaş’tayım ve burada mutluyum. Buraya ait biriyim” sözleriyle açıklık getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor 11 bin 515 haberle listenin üçüncü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 11 bin 321 haberle dördüncü, Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise 4 bin 761 haberle beşinci sırada yer buldular.