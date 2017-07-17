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Fatih Terim'in olayında flaş gelişme

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile kavga ettiği iddia edilen Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Selahattin Aydoğdu, kavga sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı.

Fatih Terimin olayında flaş gelişme

17 Temmuz 2017 07:51

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Alaçatı'da restoran işleten Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin ile Selahattin Aydoğdu arasında sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya Fatih Terim'de dahil olmuştu. Çeşme'ye gelen Fatih Terim, Aydoğdu'nun mekanını bastığı ve yumruk yumruğa kavga ettikleri iddia edilmişti. Yaşanan bu olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamalardan dolayı Aydoğdu, ifadesine başvurulmak üzere Çeşme Emniyetine çağrıldı. Aydoğdu’nun, ifade verdikten sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.  

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: Fatih Terim


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