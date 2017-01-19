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Fatih Terim’in R. Ozan Kütahyalı’ya açtığı davada karar

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’ya karşı açtığı tazminat davasında mahkeme Kütahyalı’yı 10 bin TL manevi tazminata mahkum etti.

Fatih Terimin R. Ozan Kütahyalıya açtığı davada karar

19 Ocak 2017 14:27

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in Galatasaray Spor Kulübü’nden gönderilmesinin ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın televizyon programında, Terim’in eski başkan Ünal Aysal’a gönderdiği SMS’leri yayınlaması üzerine açılan 20 Bin TL’lik tazminat davası karara bağlandı.

İstanbul 22’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir ile davalı Beyaz TV avukatı İlteriş Emiroğlu katıldı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı ise mazeret göndererek duruşmaya gelmedi.

Terim’in avukatı Epözdemir, Kütahyalı hakkında ceza yargılaması yapıldığını ve bu neticede mahkumiyet kararı verildiğini hatırlatarak, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Davalı Beyaz TV avukatı ise davanın reddini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı’nın twitter hesabından paylaştığı yazı ve ifadelerinden dolayı 5 Bin TL, Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programındaki ifade ve eylemlerinden dolayı da 5 Bin TL olmak üzere toplamda 10 Bin TL yasal faiziyle manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, Davalı Beyaz TV hakkında açılan davanın husumet yönünden dava şartı eksikliği nedeniyle usulden reddine karar verdi.

Kütahyalı 2 yıl hapse çarptırılmıştı
Fatih Terim’in Galatasaray Spor Kulübü’nden gönderilmesinin ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Terim’in eski başkan Ünal Aysal’a gönderdiği SMS’leri yayınlamıştı. Terim’in şikayeti üzerine Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, Rasim Ozan Kütahyalı, "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Kütahyalı’ya verdiği hapis cezasını ertelemezken, "hakaret" suçundan 9 Bin 150 TL para cezası vermişti. Mahkeme, Ünal Aysal'ı ise, "kendisi ile yapılan haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın ifşa etmek" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırmış ve cezayı ertelemişti.

Başak Akbulut
 


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