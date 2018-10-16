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Fatih Terim'in sözleşmesi 2021-2022 sezonuna kadar uzatıldı!

Fatih Terim'in sözleşmesi 2021-2022 sezonuna kadar uzatıldı!
Fatih Terim'in sözleşmesi 2021-2022 sezonuna kadar uzatıldı!

Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme yenilenerek, 2+3 yıllık sözleşme yeni bir sözleşme imzalandı. Sözleşmede meblağ hanesinin boş bırakıldığı, daha sonra belirleneceği kaydedildi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir" denildi.  

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