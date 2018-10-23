'Fatih Terim'le el sıkışmak çok önemli olacak'

Galatasaray ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde basın toplantısında konuşan Schalke Teknik Direktörü Domenico Tedesco, toplantıya Türkçe olarak “İyi akşamlar” diyerek girdi. Soruların sorulmasıyla başlayan toplantıda Tedesco'ya ilk olarak, takımda sakatlıkları bulunan takım kaptanları Fahrmann ve Naldo'nun yokluğunda kimin sahaya kaptan olarak çıkacağı soruldu. Şu anda gündemlerinde bu konunun öncelik teşkil etmediğini söyleyen Tedesco, “Kaptanlık ile ilgili bir gündemimiz yok. Yarın takıma kimin kaptanlık yapacağını maç başladığında göreceksiniz” dedi.

Naldo'nun takımın temel taşlarından birisi olduğunu da sözlerine ekleyen 33 yaşındaki teknik adam, “Onun eksikliğini hissedeceğiz. Ama bunu kapacak oyuncularımız var. Fahrmann'ın yokluğunda genç kalecimize de, takımın tamamına olduğu gibi güvenimiz tam. Takımın birçok genç oyuncusu olmasına karşın yarınki maça iyi hazırlandık. Burada gürültülü bir ortam bekliyoruz. Birçok oyuncumuz için alışıldık bir ortam değil. Ufak detayları konuştuk. Sonuçta futbol oynuyoruz. Futbol her yerde futboldur. Yarın bizi yüksek seviyede bir rakip bekliyor. İyi bir şekilde takımımızı hazırlamaya çalıştık” diye konuştu.

“FATİH TERİM'LE EL SIKIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Werder Bremen karşısında iç sahada alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu sözlerine ekleyen Domenico Tedesco, “İkinci yarıda iyi oynamadık. Takımın arzusu iyi değildi. Bunu yarın düzeltmek istiyoruz. İyi fırsatlar yakalamamıza rağmen gol bulamadık. Yarın çok daha iyi bir futbol ortaya koyacağımıza eminim” dedi.

Fatih Terim'le ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, “Fatih Terim'in çok büyük bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Ben İtalyan asıllıyım ve Fiorentina taraftarıyım. Onun orada ‘Büyük Hoca' olarak tanındığını biliyorum. Kendisiyle el sıkışmak çok önemli olacaktır. Yarını heyecanla bekliyorum. Onunla tanışmak ayrıcalık olacaktır. Benim çok yakından takip ettiğim Garry Rodrigues gibi bir oyuncuları var. Eren ve Belhanda'yı da yakından takip ediyoruz. Bu isimlerin dışında Galatasaray'da bireysel olarak çok önemli oyuncuların olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı.

Son olarak takımdaki rotasyona değinen Tedesco, “Takımın zinde olması önemli. Bazı oyuncularda bu durum biraz daha fazla oluyor. İstanbul'da oynayın ya da Bundesliga'da başka bir maça çıkın, bu önemli değil. Önemli olan oyuncuların yüzde 100 hazır olmaları ve performanslarını üst seviyede ortaya koymalarıdır” ifadelerini kullandı.

BURGSTALLER: “BURADA ÇOK YÜKSEK SESLİ BİR ORTAM VAR”

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun ardından soruları yanıtlayan forvet oyuncusu Guido Burgstaller, Galatasaray maçına iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, “Galatasaray'ın oynadığı iç saha maçlarını izleyip, oradaki ortamı analiz ettik. Bu şekilde bir hazırlık yaptık bu karşılaşmaya. Sonuçta saha içinde antrenman yaparken, Galatasaray'ın maç görüntülerini izledik. Oyuncu değişiklikleri yapıldığı sırada çıkan sesten dolayı sanki stadın çatısı çökecek gibi hissediyorsunuz” dedi.

Şampiyonlar Ligi atmosferiyle ilgili konuşan Burgstaller, “Burada olmayı hak edebilmek için geçen sezon çok çalıştık ve bunun tadını çıkarabilmeliyiz. Şu anda 4 puanımız var ve iyi durumdayız. Perşembe gününe kadar da Bundesliga'yı unutabildiğimiz için de mutluyum” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELECEKTİR”

Takımın ikinci kalecisiyle ilgili de konuşan Burgstaller, “Kendisi çok iyi bir kaleci ve büyük bir yetenek. Bunu Almanya'da da kanıtladı. U21 Milli Takımı'yla bunu ortaya koydu. Son maçta 2 gol yemesine karşın kurtardığı pozisyonları unutmuyorum. Bizim ona güvenimiz yüksek. Bu güveni boşa çıkarmayacağına da eminiz” dedi.

Gol yollarında yaşanan probleme de değinen Burgstaller, “Bunun herhangi bir formülü yok. Önemli olan sürekli olarak kafanızı dik tutmanız. Bremen maçında golleri atamadık. Ama antrenmanda her şeyi ortaya koyarak özgüvenimizi geri kazanmalıyız. Yarın ilk fırsat geldiğinde ben ya da takımdan bir başka arkadaşımız bu fırsatı değerlendirecektir ve özgüvenimiz yerine gelecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısının ardından Schalke, Galatasaray karşılaşmasının son hazırlığını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Bozhan Memiş