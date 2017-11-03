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Fatih Yılmaz: 'Ülkemize puan kazandırdığımız için mutluyuz'

Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk deplasman puanını aldıklarını belirterek, “Ülkemize puan kazandırdığımız için mutluyuz. Çünkü aldığımız her puan ülkemize katkı sağlıyor” dedi.

Fatih Yılmaz: Ülkemize puan kazandırdığımız için mutluyuz

03 Kasım 2017 14:01

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Avusturya deplasmanında Salzburg ile golsüz berabere kalan Atiker Konyaspor’da Başkan Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, tarihi günlerden birini yaşadıklarını belertti. İlk galibiyetlerini sahalarında aldıklarını hatırlatan Yılmaz, "Deplasmanda da puan almak güzel. Maçın geneline baktığımızda Salzburg, Avusturya’nın en önemli takımlarından biri. 9 kere şampiyon olmuş bir takım. Buna rağmen takımımız bu baskıyı kırdı. Ataklar yapmaya çalıştık ama ileride üçüncü bölgede biraz zayıf kaldık. Defansta ve orta sahada çoğunlukla üstün olan taraf bizdik.

Genel olarak ilk puanımızı aldığımız için mutluyuz. Türkiye’ye mutlu dönüyoruz. Ülkemize puan kazandırdığımız için mutluyuz çünkü aldığımız her puan ülkemize katkı sağlıyor. Şu anda geldiğimiz noktada grupta iddiamız devam ediyor. Marsilya maçında alacağımız bir galibiyet bizi muhtemelen yukarıya taşıyacak diye bakıyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyorum, inşallah 42 bin kişilik stadyumumuzu Marsilya maçında dolduralım. Güzel bir galibiyet alalım ve ikinci galibiyetimizle beraber inşallah tur atlayalım” şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımıza teşekkür ederim"

Avusturya deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Yılmaz, “Burada binin üzerinde seyircimiz vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hollanda’dan Belçika’dan Almanya’dan Avusturya’nın farklı şehirlerinden birçok kardeşlerimiz geldi. Onları burada görmekten ağırlamaktan mutluluk duyduk, onur duyduk. Takımımız güzel bir şekilde desteklediler. 90 dakika boyunca hiç susmadılar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ayaklarına, seslerine sağlık” diye konuştu. 

Etiketler: konyaspor, Salzburg

 

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