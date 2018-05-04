Fatih’te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Fatih Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak’ta bulunan 3 katlı ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Binanın bir anda tutuşması sokak içerisinde paniğe neden olurken, vatandaşlar durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan iftaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında bütün binayı saran yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmasını sürdürürken, bina kullanılmaz hale geldi.

Ufuk Kıvık