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Fatih'te DEAŞ operasyonu : 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde DEAŞ'lı teröristin bıçakla saldırı sonucu polis memuru Sinan Acar'ı şehit etmesinin ardından terörle mücadele ekipleri Fatih, Aksaray'da operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Fatihte DEAŞ operasyonu : 12 gözaltı

14 Ağustos 2017 07:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi üzerinde bulunan yerleşkesinde DEAŞ'lı teröristin bıçakla saldırdığı polis memuru Sinan Acar'ı şehit etmesinin ardından polis ekipleri alarma geçti. Terörle mücadele ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde Fatih, Aksaray'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler özel harekat polisleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Murat Solak


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