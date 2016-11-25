Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu açıklarında saat 10.30 sıralarında bir cisim fark eden, gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekipleri denize açıldı. Denize açılan kurtarma ekipleri, gördükleri cismin bir erkek cesedi olduğunu fark edip su yüzeyindeki cesedi kurtarma botuna çıkardı. Cesedi denizden çıkaran ekipler, deniz polisine ihbarda bulundu. Ahırkapı'da bulunan ve gönüllü kurtarma ekiplerine ait olan arama kurtarma istasyonuna çıkarılan ceset, polis ekiplerine teslim edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yaklaşık 40 yaşında bir erkeğe ait olduğu öğrenilirken, olay yerine incelemede bulunmak üzere savcı bekleniyor. Denizden çıkartılan cesedin, kime ait olduğu ve kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

Hüseyin Coşkun

İSTANBUL