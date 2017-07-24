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Fatih’te doğalgaz hattı geçen yol çöktü

Fatih Küçük Langa Caddesi’nde yolun ortasında göçük meydana geldi. Trafiğe kapatılan yoldan doğalgaz hattı geçtiği öğrenildi.

Fatihte doğalgaz hattı geçen yol çöktü

24 Temmuz 2017 20:49
Fatih’te doğalgaz hattı geçen yol çöktü - Tıkla İzle

Fatih Aksaray Mahallesi’nde bulunan Küçük Langa Caddesi’nde yolun ortasında göçük meydana geldi. Fatih Belediyesi, doğalgaz ve itfaiye ekipleri tarafından tedbir alınan yol trafiğe kapatıldı. Mahalle sakinleri 19.00 sularında araçların geçişi sırasında yolun aniden göçtüğünü söyledi. Olay yerine gelen Aksaray Mahalle Muhtarı Hüseyin Ustaoğlu da göçüğün ardından ekiplerin hemen tedbir aldığını söyledi. Yolun altından doğalgaz hattının geçtiğini ifade eden Muhtar Ustaoğlu, “Daha önce hafif bir çatlak şeklinde oldu. Arkadaşlar bana bildirdiler. 1 saat sonra üzerinden bir tır geçti yanılıyorsam ondan sonra çökme oldu. Belediye, doğalgaz ve itfaiye ekipleri geldi tedbir aldılar ve yolu kapattılar. İşin tehlikeli yanı altından doğalgaz geçiyor. Şu anda bir sıkıntı yok.” dedi.
Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler yolun neden göçtüğünü araştırıyor.

Serdal Altıntepe 


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