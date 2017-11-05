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Fatih’te feci olay: 10 yaşındaki çocuk babası tarafından öldürüldü

Fatih’te 10 yaşlarında bir çocuk evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

Fatihte feci olay: 10 yaşındaki çocuk babası tarafından öldürüldü

05 Kasım 2017 20:10

Çocuğun babası tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Olay, Fatih’te akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan N.T., 10 yaşındaki çocuğunu öldürerek evden çıktı.

Babanın daha sonra polise giderek teslim olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

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Etiketler: Fatih, İstanbul

 

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