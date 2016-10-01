Fatih, Ayvansaray Mahallesi, Avcı Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün gecekonduyu sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balat ve Fatih İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler geldi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak sirayeti engelledi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıktığı gecekonduda iki kişinin yaşadığı belirtildi. Alevleri fark eden gecekondu sakinlerinin kendilerini dışarı atarak yangından kurtulduğu öğrenildi. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Oğuzcan Yazar