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Fatih’te hücre evine baskın: 2 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatih’te terör örgütüne ait hücre evine düzenlenen operasyonda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Fatihte hücre evine baskın: 2 gözaltı

15 Ağustos 2017 07:35
Fatih’te hücre evine baskın: 2 gözaltı - Tıkla İzle

Fatih, İskenderpaşa Mahallesi, Dolap Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gece saat 01.00 sıralarında bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyon düzenlenecek olan cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler ve Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şüphelilerin hastaneye sevki sırasında zırhlı araçlar konvoya eşlik etti. Hastaneye getirilen şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından apartman dairesinde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde dairede uzun namlulu silah, el bombası ve bir miktar mühimmat bulunduğu iddia edildi. Operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmezken ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

Oğuzcan Yazar


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