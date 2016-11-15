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Fatih'te kaçak içki operasyonu

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak içki imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan operasyonda 20 bin adet sahte içki ele geçirildi.

Fatihte kaçak içki operasyonu

15 Kasım 2016 12:52
Fatih'te kaçak içki operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Fatih Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine, polis ekiplerince dün saat 16.00 sıralarında iş yerinde yapılan aramalarda, 20 bin adet değişik marka ve ebatlarda sahte içki, 5 bin adet değişik marka ve ebatlarda boş şişe, 13 adet 1’er tonluk içki damıtımında kullanılan bidon, çok sayıda değişik markalara ait sahte bandroller ve hazır koli kartonları ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan C.A. (17), A.K. (24), C.Ç. (28) ve Y.B. (29) isimli erkek şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 

Etiketler: Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, kaçak içki operasyonu


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