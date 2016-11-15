Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Fatih Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine, polis ekiplerince dün saat 16.00 sıralarında iş yerinde yapılan aramalarda, 20 bin adet değişik marka ve ebatlarda sahte içki, 5 bin adet değişik marka ve ebatlarda boş şişe, 13 adet 1’er tonluk içki damıtımında kullanılan bidon, çok sayıda değişik markalara ait sahte bandroller ve hazır koli kartonları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan C.A. (17), A.K. (24), C.Ç. (28) ve Y.B. (29) isimli erkek şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.