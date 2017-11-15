Fatih’te korkutan çatı yangını

Fatih Balat Serenci Çıkmazındaki bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın nedeniyle binada oturan vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın çatısında yapılan izolasyon çalışmasından kaynaklandığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile söndürüldü. Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken binanın çatı katında ise maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları çatıda izolasyon çalışması yapıldığını belirterek çalışmalar yapılıyordu. Sonra birden yangın çıktı. İtfaiye geldi ama sokakta çıkıntı demir nedeniyle binanın tam önüne yanaşamadı. Yine de sıka sürede söndürüldü” diye konuştular.

Mehmet Altunışık