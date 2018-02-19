Diğer
Kategoriler

Fatih’te korkutan gecekondu yangını

Fatih’te gece saatlerinde gecekonduda çıkan yangında korkulu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Fatihte korkutan gecekondu yangını

19 Şubat 2018 02:59
Fatih’te korkutan gecekondu yangını - Tıkla İzle

Yangın gece saat 01:00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre terk edilmiş halde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Alevler gecekondu yanında bulunan 4 katlı bir binanın çatısına sirayet etmesi üzerine binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Sokak içerisinde yaşanan kısa süreli korku yangının söndürülmesi ile sona erdi.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.  

Selim Bayraktar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç