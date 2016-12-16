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Fatih’te korkutan otel yangını

Fatih’te bir otelin giriş katında yangın çıktı. Otelin 4’üncü katında mahsur kalarak itfaiye merdiveni ile kurtarılan şahıs yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Fatihte korkutan otel yangını

16 Aralık 2016 00:03
Fatih’te korkutan otel yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Dibekli Camii Sokak’ta bulunan 4 katlı bir otelde meydana geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekiplerine olay yerine ulaştı. Fatih İtfaiyesi'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Bu sırada emniyet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otelin dördüncü katında mahsur kalan bir vatandaş itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen vatandaşa sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Sağlık durumu iyi olan kişi daha sonra yangını çıkardığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Selim Bayraktar


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