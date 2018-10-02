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Fatih'te madde bağımlısı bir kişi evini yakmaya çalıştı

Fatih'te madde bağımlısı bir kişi evini yakmaya çalıştı
Fatih'te madde bağımlısı bir kişi evini yakmaya çalıştı

Fatih’te madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi evini yakmaya çalıştı. Kişinin yaktığı ev kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evi yakmaya çalışan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 03.00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi Haydar Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Orhan C. isimli kişi bilinmeyen bir nedenden önce pencereden bağırmaya başladı. Kişi daha sonra evi ateşe verdi. Durumu görenler hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeride bulunan Orhan C. isimli kişiyi çıkardı. Baygın halde çıkarılan Orhan C. isimli kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri daha sonra bir müddet duman tahliyesi yaptı. Yangın sırasında bir kadının askıda olan elbiseleri toplaması dikkat çekti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.  

İsmail Bulut

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