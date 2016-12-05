Fatih Camii bahçesinde bulunan elektrik direğinin lambasına bir martının ayağı sıkıştı. Canı acıyan martı çırpınmaya ve çığlık atmaya başlayınca vatandaşların dikkatini çekti. Martıyı kendi çabalarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik direğine merdiven dayayarak martıya ulaştı. İtfaiye ekiplerinin martıyı kurtarma operasyonu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların elektrik direğinin altında toplandığı görülüyor. Ardından camii bahçesine gelen itfaiye ekipleri elektrik direğine merdiven dayayarak martıya ulaşmaya çalışıyor. Merdivenin kısa gelmesi nedeniyle martıya ulaşamayan ekipler daha uzun bir merdiven getirerek direğe tırmanıyor. Ekipler martının sıkışan ayağını lambadan kurtarıyor.

