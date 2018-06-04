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Fatih'te nefes kesen narkotik operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih ilçesine bağlı mahallelere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Fatihte nefes kesen narkotik operasyonu

04 Haziran 2018 17:55

Narkotik köpekleri 'Fırtına' ve 'Dark'ın arama yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotim ekipleri Fatih’in Kadırga, Eminönü ve Nişanca mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin destek verdiği operasyonda şüpheli şahısların üzerinde ve metruk binalarda aramalar yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpekleri Dark ve Fırtına’nın katıldığı aramalarda satışa hazır halde skunk, kokain, bonzai maddesi ve hassas terazi bulundu. 

Caner Sönmez
 

 

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