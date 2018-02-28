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Fatih’te öğretmene taciz dayağı

Fatih’te bir lisede öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö. veliler tarafından darp edildi.

Fatihte öğretmene taciz dayağı

28 Şubat 2018 16:55
Fatih’te öğretmene taciz dayağı - Tıkla İzle

İddialara göre, Fatih'te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Ö., kız öğrencilerden birine evinde reklam çekimi yapılacağı ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etti. Teklif karşısında şaşıran kız öğrenci durumu ablasıyla paylaştı.

Öğretmenin tavırlarından şüphelenen abla ise kardeşiyle öğretmenin telefon konuşmasını kaydetti.

Öğretmenin öğrencisine bekar olduğunu ve endişe etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine abla okul yönetimine giderek durumu aktardı.

Bu sırada bu yaşanan görüşmelerin duyulması üzerine öğrenci velileri ve öğrenciler okulun önünde toplandı. Toplanan öfkeli kalabalık kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni S.Ö.’yü darp etti. Okulda çıkan kargaşanın üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Etiketler: Fatih, öğretmen, taciz

 

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