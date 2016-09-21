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Fatih’te polis kıyafetli gasp

Fatih’te polis yeleği giyerek Suriyelilere ait bir iş yerine giren 5 kişi, 25 bin doları gasp etti. İş yeri sahiplerinin kafalarına silah dayayan şüphelilerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatihte polis kıyafetli gasp

21 Eylül 2016 08:45
Fatih’te polis kıyafetli gasp - Tıkla İzle

Olay, 10 Eylül tarihinde saat 14.00 sularında Fatih’te meydana geldi. İddialara göre, Fatih’te kendilerine polis süsü veren 5 kişi, Suriyelilere ait bir iş yerine girdi. İş yeri sahiplerinden kimlik göstermelerini isteyen şüpheliler, daha sonra iş yeri sahiplerini silahla etkisiz hale getirdiler. İş yeri sahiplerinin ellerini plastik kelepçelerle bağlayan şüpheliler, kasada bulunan 25 bin doları alarak kayıplara karıştı. Suriyelilerin yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, iş yeri sahiplerinin ellerini çözerek, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Yaşanan gasp olayını anlatan iş yeri sahibi Jihad İsmail, “Olay geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Biz iş yerindeyken kapımız açıldı ve içeriye polis kıyafetli 2 kişi girdi ve bizden kimlik istediler. Biz kimliklerimizi çıkaracağımız esnada silah çıkardılar ve başımıza dayadılar. Bu esnada içeri giren 3 kişiden birisi benim boğazıma bıçak dayadı. Diğer iki kişi ise iş yerini karıştırmaya başladı. Üzerlerinde polis yeleği ve polis şapkası vardı. Bizi kelepçeleyerek etkisiz hale getirdiler. Bu olay yaklaşık 5-6 dakika sürdü” dedi.

25 bin dolar gasp ettiler
Olayı anlatırken adeta yaşadığı korkuyu yeniden yaşayan İsmail, “Şüpheliler bize paranın nerede olduğunu sorarak aramaya başladılar. Çekmecedeki 25 bin doları aldılar. Daha sonra cep telefonlarımızı aldılar. 4 kişi paraları aldıktan sonra çıkarken, diğer bir kişi ise daha sonra kaçarak uzaklaştı” ifadelerini kullandı.
İş yerinde gasp yapan şüphelilerin kaçış görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yerinden çıkarak kaçtıkları görülüyor. Gasp paralarını siyah bir çantaya koyan şüpheliler, iş yerinden çıktıktan sonra farklı yöne doğru kaçıyorlar. 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz - Tugay Saday
 

Etiketler: gasp


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